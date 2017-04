DALIĆ ODBRUSILA OREPIĆU: ‘Sve što on može i zna pokazuju gužve na granici’; MARIĆ PORUČIO GRMOJI: ‘Kako znaš da Porezna nije ušla u Agrokor?’

Smijenjeni ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić jutros je pri dolasku na posao za kreiranje aktualne krize optužio i ministricu gospodarstva Martinu Dalić

“Ovo nema veze sa zaštitom gospodina Marića već drugih političkih aktera koji su kreatori ovih politika’, kazao je Orepić i potom dodao kako bi bilo dobro da se o svemu izjasni ministrica gospodarstva Martina Dalić za koju Orepić smatra da je ‘dobro upućena u cijelu situaciju i odnos Agrokora i države’.

Ministrica Dalić kratko mu je odgovorila prilikom dolaska na sjednicu Odbor za financije.

“Sve što gospodin Orepić može i zna pokazuju gužve na granici”, rekla je .



Na Odbor za financije stigli ministri Dalic i Maric. Bez izjava. @hrtvijesti @HuzHtv pic.twitter.com/k6E2AaVBGw — Maja Sever (@SeverMaja) April 28, 2017

Kasnije se malo opširnije osvrnula na optužbe iznesene na njezin račun i raču funkcioniranja vlade.

‘U Agrokoru nikad nisam radila’

“U Agrokoru nikad nisam radila, poznajem dvoje ljudi iz Agrokora, a vlasnika sam srela pet puta. Kao potpredsjednica Vlade radim na tome da se sačuva stabilnost gospodarstva koja je bila ugrožena gomilanjem velikih rizika u Agrokoru. Hrvatska vlada opazila je probleme, pripremila zakonodavi okvir i danas izvanredna uprava radi na stabiliziranju tvrtke”, rekla je ministrica i dodala:

“Kada govorimo o poreznom nadzoru i načinu na koji Porezna uprava odabire subjekte nadzora – ona se radi nakon analize rizika na temelju stručnih procjena i ona samostalno odabire trenutak i način kako će djelovati. Ja kao potpredsjednica Vlade ne mogu znati kada, koliko puta i gdje je obavljen nadzor. Kako to gospodin Grmoja može znati, ja ne znam. Jano je da postoje i ljudi kojima je politizacija postupaka temelji cilj djelovanja.”

I Ministar financija Zdravko Marić odgovorio je na optužbe koje je protiv njega iznio Mostovac Nikola Grmoja.

“Porezna uprava je samostalna i jedinstvena služba. Sve procedure su propisane zakonom pa tako i kako se porezni obveznici nadziru. Što se tiče velikih poreznih obveznika poput Agrokora, za njih imamo i poseban odjel. U slučaju velikih poreznih obveznika, nadzor se provodi kontinuirano. Optužbe da 10 godina porezna nije bila u Agrokoru, to morate pitati onoga tko je rekao. Uopće ne želim komentirati izjavu Grmoje. Ja se zalažem za izgradnju i unaprjeđenje svih institucija. I dalje stojim iza Porezne uprave i smatram da moje kolege rade odgovorno i časno rade svoj posao. Sigurno postoje i individualni propusti, ali za takve tvrdnje otkuda mu informacije morate pitati Grmoju. Bilo je spekulacija o velikom poreznom dugu, tada sam rekao da Porezna uprava provodi sve zakonom propisane radnje u pogledu Agrokora. Nitko nema preferencijalni status”, kazao je Marić.

‘To što me Mostovi ministri ne priznaju, to je njihova stvar’

Na pitanje misli li da treba odstupiti Marić odgovara:

“Mislim da sam nebrojeno puta rekao. Izrečene su dosta teške optužbe koje su neutemeljene i argumentirano ću ih pobiti. Išlo se na najniže strasti i ugrožavanje mog integriteta. U Saboru ću imati priliku da argumentirano pobijem sve neutemeljene optužbe i demonstrirao da sam od prvog dana radio u interesu javnosti. To što me Mostovi ministri ne priznaju, to je njihova stvar”, kazao je Marić.

SVE O NOVOJ KRIZI U VLADI ČITAJTE U NAŠEM SPECIJALU