ZORAN MILANOVIĆ NAPUŠTA SABOR, ALI… Bivši premijer šalje zahtjev za mirovanjem mandata

Iako je nakon poraza na izborima najavio povlačenje iz aktivne politike, Zoran Milanović u Sabor će uputiti zahtjev za mirovanjem zastupničkog mandata, a ne ostavku na dužnost zastupnika.

Kao što je i ranije najavljivao, bivši premijer i predsjednik SDP-a, Zoran Milanović, će u srijedu u Sabor dostaviti zahtjev da se njegov zastupnički mandat stavi u mirovanje, ali ne da to stupi na snagu odmah nego kroz tjedan-dva, javlja Novi list.

Neće koristiti povlasticu 6+6

U SDP-u kažu da će u zahtjevu vjerojatno stajati da ga se aktivira sredinom ili krajem mjeseca zbog činjenice da Milanović još nije uspio riješiti neke statusne probleme, kao što je osiguranje za djecu.

Premda postoje i zakonska tumačenja da bi Milanović, koji je državni dužnosnik kontinuirano od 2008. godine, imao pravo i na institut “šest plus šest”, on je sam prošli tjedan rekao u Rijeci da neće tražiti niti “tri plus tri”.



Može se vratiti za 6 mjeseci

Milanović, dakle, iako je nakon poraza na parlamentarnim izborima najavio povlačenje iz politike, nije podnio ostavku na dužnost zastupnika nego će mandat samo staviti u mirovanje, što znači da se nakon isteka roka od šest mjeseci može vratiti u Sabor.