ZET UVODI NOVA PRAVILA ZA BICIKLISTE: Evo što sve morate znati od 1. ožujka

Zastupnici zagrebačke Gradske skupštine u četvrtak su većinom glasova prihvatili odluku kojom se omogućuje prijevoz bicikala autobusima od ožujka do studenoga.

Odlukom o prijevozu putnika u javnom prometu, prijevoz bicikala autobusima te stajališta za postavljanje i spuštanje bicikala omogućuju se u vremenskom razdoblju od 1. ožujka do 1. studenoga. Na takvom stajalištu propisuje se obveza isticanja oznake za prijevoz bicikala autobusima, s uputama za korištenje nosača za bicikle.

Autobusi kojima se obavlja prijevoz bicikala moraju biti označeni, a samostalno korištenje te usluge zabranjuje se osobama mlađima od 14 godina. Odlukom je, među ostalim, predviđeno da na relaciji Mihaljevac-Sljeme autobusi supstituiraju prijevoz putnika žičarom, dok se ne osiguraju prometno-tehnički uvjeti za registraciju linije javnog prijevoza.

U ime Kluba zastupnika SDP-a, Dominik Etlinger je kao nedostatak u odluci naveo nemogućnost da se bicikli prevoze od studenoga do ožujka, a baš bi se tada, smatra, i trebali voziti s obzirom na promjenjivost vremenskih uvjeta u to doba. Nije, dodao je, reguliran ni prijevoz bicikala tramvajima, već samo u autobusima, niti ograničeno koliko ih može ući, na koja vrata, gdje moraju stajati. “Ovom odlukom parcijalno rješavamo problem, ZET prebacuje isključivo odgovornost na bicikliste prilikom postavljanja bicikala na autobuse, što smatramo da nije dobro”, naglasio je.



SDP-ovac Ostojić ponovno aktivirao mandat u Skupštini

Zastupnici su jednoglasno prihvatili odluku o ponovnom aktiviranju mandata SDP-ovca Rajka Ostojića, kojeg je na toj funkciji zamjenjivao Dan Špicer, kao i odluku o mirovanju mandata HDZ-ovoj Margareti Mađerić, koju će u Skupštini mijenjati Kazimir Ilijaš.

Prihvaćena je i odluka o podmirenju nepodmirene obveze Kliničke bolnice “Sveti duh” i Specijalne bolnice za plućne bolesti prema dobavljačima do kraja 2015. u ukupnom iznosu od 29,3 milijuna kuna – KB “Sveti duh” od 27,3 milijuna kuna, a Specijalne bolnice oko dva milijuna kuna. Zastupnici su prihvatili i drugi dodatak ugovoru o koncesiji za izgradnju pročišćivača otpadnih voda (ukupan iznos naknade za ovu godinu iznosit će oko 4,7 milijuna kuna s PDV-om), te plan mreže dječjih vrtića na području Zagreba.

Povučen prijedlog o obnovi pročelja višestambenih zgrada

Na Skupštini je povučen prijedlog odluke o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada, što je gradonačelnik Milan Bandić obrazložio potrebom dodatnih konzultacija s obzirom na složenost problema i željom da se poboljša prijedlog.

“Na natječaj koji smo pokrenuli prije 875 dana, a traje tri mjeseca, još 25 dana, do jučer je pristiglo nešto manje od 1100 zahtjeva, oko 19.000 stanova i oko 70.000 građana. Do kraja očekujemo da se ta brojka zaustavi na oko 1600 zahtjeva ili oko 90.000 ljudi, ili do 28.000 obitelji”, rekao je Bandić.