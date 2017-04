ZELENA ČISTKA: Volonteri iz svih županija čiste divlja odgajališta

U ovogodišnju ‘Zelenu čistku – Jedan dan za čisti okoliš’ koja se po šesti put provela u Hrvatskoj, na Dan planeta Zemlje, 22. travnja, odazvale su se sve hrvatske županije – više od 250 obrazovnih ustanova, 80 gradova i općina sudjelovalo je u najvećoj ekološkoj nacionalnoj kampanji volontera u čišćenju divljih odlagališta otpada.

Helena Traub iz udruge Žmergo, nacionalnog koordinatora ‘Zelene čistke’ izjavila je u nedjelju Hini kako još nemaju brojke koliko je volontera u subotu, 22. travnja na Dan planeta Zemlje sudjelovalo u čišćenju divljih odlagališta otpada i koliko je otpada prikupljeno, ali može reći da su se za sudjelovanje u ‘Zelenoj čistki’ bile prijavile sve hrvatske županije.

Sudjelovala cijela Hrvatska

“Nemamo brojke, ali imamo prijave iz svih županija. Više od 250 obrazovnih ustanova, 80 gradova i općina. Sudjelovali su vatrogasci, ronioci, Oružane snage RH, hrvatski branitelji, planinari, Hrvatske šume, volonteri iz raznih organizacija, udruga i institucija, mnogobrojni građani… Zaista cijela Hrvatska”, istaknula je Traub.

‘Zelena čistka – Jedan dan za čisti okoliš’ je najveća ekološka nacionalna kampanja koja okuplja volontere iz svih dijelova Hrvatske u čišćenju divljih odlagališta otpada. Iz udruge Žmergo ističu kako ‘Zelena čistka’ predstavlja najveći volonterski projekt u Hrvatskoj te je u zadnjih pet godina 250.000 volontera iz Hrvatske sakupilo više od 23.000 tona otpada na području cijele države.

“Izvanredan odaziv, ali i zabrinjavajuća količina otpada, pokazatelj su sve veće važnosti koju građani pridaju okolišu te snažan signal da je još puno posla pred nama”, poručili su.

Svjetski dan čišćenja

NE POMAŽU SAMO U NESREĆAMA: Crveni križ je iz podmorja Jadrana izvadio 426 vreća smeća

Kažu kako ‘Zelena čistka’ ne treba biti shvaćena samo kao jednodnevna akcija čišćenja, već nastojanje kako kroz razne aktivnosti i programe educirati građane o važnosti zaštite okoliša i održivog razvoja.

“Iz jedne šire perspektive, ona ima i simbolički značaj s kojim stanovnici iz svih dijelova Hrvatske šalju poruku svijetu, državnim institucijama i sugrađanima u kakvoj zemlji žele živjeti. Veliki broj volontera pokazuje kako u javnosti raste ekološka osviještenost i potreba vraćanja odnosa čovjeka i prirode u ravnotežu”, ističu u udruzi Žmergo.

Naglašavaju kako je ‘Zelena čistka’ dio globalnog pokreta Let’s do it! i godišnjih akcija World Cleanup (Očistimo svijet), koja okupljaju preko 14 milijuna ljudi u 113 država svijeta. Kažu i kako su početkom prošle godine predstavnici “Let’s do it! odlučili da je, umjesto koordiniranja niza velikih nacionalnih akcija čišćenja tijekom različitih datuma u jednoj godini, potreban novi pristup te će se 15. rujna iduće godine održati Svjetski dan čišćenja koji ima za cilj ujediniti 150 zemalja zajedno za masovno čišćenje otpada na isti dan.