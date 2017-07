ZASTUPNICI ODLAZE NA 62-dnevni GODIŠNJI – ČIME ĆE SE BAVITI? ‘Roštilj, peka, kotlovina…’

Saborski zastupnici u pretposljednjem su radnom tjednu prije godišnjeg. Radna će mjesta napustiti 15. srpnja i to na puna 62 dana, koliko će biti na godišnjim odmorima.

Čini se da će političari i ove godine na dug ljetni odmor, a RTL javlja gdje će tko boraviti i kakvi su planovi saborskih zastupnika za ovo ljeto.

Odmor s obitelji i dobra hrana

HDZ-ov Ivan Šuker kaže da će godišnji, kao i inače, iskoristiti za opuštanje s obitelji. Ljetovat će u Crikvenici, a tamo ga čekaju nove dužnosti: roštilj, peka i kotlovina.

Slično će i Zlatko Hasanbegović koji s obitelji planira uživati u dobroj hrani.



‘Ribu je jednostavno pripremiti. Svaki Hrvat zna pripremiti ribu. Ne zna ih možda očistiti svaki Hrvat, ali na gradele ih zna. To može i malo dijete’, kaže Hasanbegović za RTL.

Hasanbegović će ljetovati na Krku, no najviše saborskih zastupnika ipak se odlučilo za jug Dalmacije. HDZ-ov Branko Bačić tako će u svoju kuću na Korčuli, gdje će ugostiti i mnoge kolege političare.

‘Dolaze mi brojni prijatelji iz politike. Ja se nadam i od predsjednika Vlade i predsjednika Sabora, brojni ministri’, kaže Bačić. Važne goste će primati i Šuker u Crikvenici.

‘Ministar Butković mi je najbliži. On je s jedne strane, Klarić je s druge strane, a Borić je preko puta mora’, rekao je Ivan Šuker.

Posao na selu

Potpredsjednik Sabora Željko Reiner kaže da ne zna gdje ljetuju vitezovi, ali on ljetuje u obiteljskoj kući na Korčuli, odakle je obitelj njegove supruge.

Bivši ministar policije, Mostov Vlaho Orepić također će na jug, a kao i svake godine, ide od Ploča do Konavala, kaže. On ipak neće kuhati, kao što to planira Hasanbegović.

‘Slabo kuham pa onda uglavnom perem suđe’, kaže.

62 dana godišnjeg neki ipak neće koristiti samo za odmor. Tako Mostov Miro Bulj kaže da ostaje u svojoj Cetinskoj krajini, gdje ga čeka posao.

‘Imam ljekovito bilje, imam domaće životinje, imam voćnjake, posao na selu’, rekao je za RTL.