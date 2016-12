ZAŠTO SE PLENKOVIĆ BOJI NOVINARA? Vlada više medijima ne šalje ni pozive za sjednice

Vlada, čini se, polako zatvara vrata novinarima. Uobičajena praksa slanja poziva za sjednicu Vlade ovog tjedna je izostala. Dnevni red sjednice nije se znao dok ona nije započela, piše Novi list.

Tek s početkom sjednice Vlade u četvrtak na njenim mrežnim stranicama objavljen je dnevni red. No, ne i materijali za 23 točke jučerašnje sjednice. Popratni materijali postali su dostupni više od sat vremena nakon što je otvoreni dio sjednice Vlade zaključen.

Slična situacija zbila se i prošli tjedan. Izuzetak je jedino činjenica da je poziv za sjednicu upućen dan prije njena održavanja. Dnevni red se, međutim, nije znao do početka sjednice, dok su materijali također objavljeni tek nakon završetka sjednice. I prijašnja Vlada Tihomira Oreškovića, kao i Vlada Zorana Milanovića uredno su objavljivale dnevne redove sjednica, kao i materijale.

Mahom se to zbivalo dan prije same sjednice, rijetko kada uoči same sjednice. Pritom je tek manji dio materijala »čuvan« od javnosti do same sjednice.



Demokratski principi

“Ovakvim ponašanjem Vlada ozbiljno narušava dva temeljna demokratska principa: svoju otvorenost prema javnosti i pravo novinara da, u ime te javnosti, pravovremeno pristupaju točnim i potpunim informacijama”, kaže Jelena Berković iz GONG-a. Dodaje, pritom, kako bi predsjednik Vlade morao objasniti “zašto dovodi u pitanje članak 38. Ustava prema kojem ‘ograničenja prava na pristup informacijama moraju biti razmjerna naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju te nužna u slobodnom i demokratskom društvu'”.

Iz GONG-a podsjećaju kako je Hrvatska tijekom 2016. doživjela gadan pad na ljestvici transparentnosti. Ponašanje Vlade prema medijima pred kraj godine, pak, pokazuje da se “još nije udarilo u dno i da Plenkovićeva Vlada nema namjeru promijeniti trend koji je započela prethodna Oreškovićeva Vlada”.

U Hrvatskom novinarskom društvu (HND) ističu kako su u više navrata tražili da se ponovo uvedu redovite press konferencije u Vladi te da se novinare ne tretira kao bića niže vrste koja pred zgradom Vlade i Sabora čekaju moguće sugovornike. Otvorenost rada Vlade tako bi trebala biti i jedna od tema razgovora predstavnika HND-a s ministricom kulture, ali i predsjednikom Vlade, ako do tih razgovora dođe. Naime, HND je zatražio razgovor s resornom ministricom koja će ih primiti kada bude imala vremena, dok na zahtjev upućen predsjedniku Vlade odgovor još nije stigao.

Opasna praksa

“S jedne strane, Vlada opasno narušava princip svoje otvorenosti prema javnosti kada sama krši svoj Poslovnik prema kojem se, ne samo članovima Vlade, nego i akreditiranim novinarima ’24 sata prije održavanja sjednice’ upućuje ‘pisani poziv za sjednicu Vlade s prijedlogom dnevnog reda i materijalima'”, kaže Jelena Berković. S druge strane, dodaje ona, Vlada započinje opasnu praksu prema novinarima koji očekuju i imaju pravo na elementarne preduvjete za rad.

Podsjeća i kako 75 posto novinara očekuje da premijer drži redovite konferencije za novinare barem jednom mjesečno, što je pokazalo istraživanje GONG-a i Zbora istraživačkih novinara HND-a iz 2014. godine.