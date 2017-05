NOVA ŠEFICA KURIKULARNE REFORME: ‘Uvijek su mi učenici bili na prvom mjestu. Naša djeca jedna su od najsretnijih na svijetu’

U Ministarstvu obrazovanja na temu rada Posebnog stručnog povjerenstva, a posebno na temu izbora Jasminke Buljan Culej na čelo Ekspertne radne skupine za provođenje Cjelovite kurikularne reforme, održana je konferencija za medije na kojoj su govorili ministar Barišić, Dijana Vican, te sama dr. Culej.

‘Zašto je izabrana Culej? Tražio se životopis, tražio se akcijski plan i dogovor Povjerenstva je bio jednoglasan da se provedu i razgovori. Unaprijed su dogovoreni kriteriji po kojima će se ocjenjivati svi kandidati. Po rasporedu i satnici Povjerenstvo je obavilo strukturirane intervjue sa svim kandidatima. Na sjednici Povjerenstva podneseno je detaljno izvješće’, objasnila je dr. Vican.

‘Prevagnulo je mišljenje da od 11 prijavljenih jedan član nije imao dokumentaciju, od ostalih 10 razmatrali smo sve kandidate i tražili razliku između njih. Kada smo došli do šest, radili smo po daljnoj proceduri i došli smo do toga da je Jasminka Buljan Culej po svojim referencama iznad drugih kandidata’, dodaje Vican.

JOKIĆ O IMENOVANJU VODITELJICE KURIKULARNE REFORME: ‘Sve je netransparentno, radi se o mračnim procesima’



Jasminku Buljan Culej je istaknula kao ‘znanstvenicu i stručnjakinju u području obrazovanja koja je 26 godina u području odgoja i obrazovanja, 10 godina u istraživačkim poslovima, koja se profilirala u osobu visokih kompetencija, stručnjakinja je u području analitike vanjskog vrednovanja, prepoznata je na terenu, u školama, poznaje odgojno-obrazovnu infrastrukturu’.

Govorila je i sama Buljan Culej.

‘Moj poziv je obrazovanje, tu sam više godina. U svim projektima koje sam provodila, učenici su bili na prvom mjestu. Prioritet naše zemlje je nastaviti s cjelovitom reformom. Mi moramo naše obrazovanja unaprijediti, ne zato jer je sve loše. Učenici su nam u čitalačkim kompetencijama u 4. razredu osnovne škole osmi na svijetu, no loši su nam 15-godišnjaci u PISA istraživanju. No, naša djeca su jedna od najsretnijih na svijetu. Kolege koji su do sada radili na reformi napravili su velik posao’, rekla je.

OVA ŽENA NASLIJEDIT ĆE BORISA JOKIĆA: ‘Horor. Kurikularna reforma zapravo ide u ruke Željke Markić’

Ministar Pavo Barišić rekao je kako je odlučan nastaviti i ubrzati procese u obrazovanju. ‘Strategija znanosti obrazovanja i tehnologije koja je usvojena 2014. imala je kroz prethodne tri godine cijeli niz faza u kojima su očito neki segmenti napredovali, a neki su imali poteškoća. Bilo je dosta rasprave, ja bih podvukao crtu i išao na ono što se odvijalo u proteklom razdoblju mandata ove vlade. Htio bih zahvaliti posebnom stručnom povjerenstvu i potvrditi koji su posao obavili’, rekao je ministar i dodao kako je cijela procedura provedena transparentno.