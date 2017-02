ZABRINUT ZBOG OSPICA: Ministar Kujundžić najavljuje i moguća dodatna cijepljenja

Ministar zdravstva Milan Kujundžić izjavio je u petak da je “malo zabrinut” zbog pojave ospica u djece u Splitsko-dalmatinskoj županiji te kako načelno smatra da bi djecu trebalo cijepiti, a da se u slučaju pojavnosti ospica treba obaviti docjepljivanje onih koji nisu cijepljeni.

“Pojavnost nas malo zabrinjava, tako da će vjerojatno žurno biti razmotreno cijepljenje, to će reći epidemiolozi”, rekao je ministar Kujundžić odgovarajući na novinarska pitanja u Dugopolju, gdje je bio na svečanom polaganju temeljnog kamena za izgradnju Galensko-analitičkog laboratorija.

Na pitanje što misli treba li djecu zbog ospica cijepiti, odgovorio je kako je načelno za cijepljenje, ali treba vidjeti svaki pojedinačni i konkretni slučaj. “Cjepivo je spasilo milijune života”, rekao je ministar Kujundžić.



Na pitanje može li pojavi ospica u Splitsko-dalmatinskoj županiji biti uzrok to što se djeca nisu cijepila i može li to uzrokovati neke druge bolesti, ministar Kujundžić je odgovorio: “Može, ali se ne treba bojati.” Po njegovim riječima, stanje s epidemijom se mijenja, i to se mora imati na umu te po potrebi “obaviti docjepljivanje onih koji nisu cijepljeni ako imamo pojavnost ospica”.

Odbijaju djecu s posebnim potrebama

U Splitsko-dalmatinskoj županiji tri su djeteta oboljela od ospica, a zagrebačka Specijalna bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama na Goljaku zbog toga odbija primiti na terapiju djecu iz ove županije.

Ministar je na pitanje o bolnici u Bjelovaru, koja nije ušla u kvotu bolnica koje su dobile novac za izgradnju dnevnih bolnica s objedinjenim hitnim prijamom, te je li u tom slučaju Ministarstvo zdravstva načinilo propust ili je “netko slučajno ili namjerno” zadržao dokumentaciju, Kujundžić je odgovorio niječno.

“I svi drugi koji su aplicirali imali su određenih problema koje je trebalo ispraviti, tako i bjelovarska bolnica. Krajnje pomažemo svima, pa tako i bjelovarskoj bolnici”, istaknuo je Kujundžić. Na pitanje znači li to da će i bolnica u Bjelovaru dobiti novac ako dostavi ispravljenu dokumentaciju, Kujundžić je odgovorio potvrdno. “Naravno da će dobiti, oni će to sigurno dostaviti jer im je objašnjeno što treba napraviti, tako da se tu radi samo o ‘tajmingu’ glede tjedan ili pet tjedana, ali taj novac postoji i dobit će ga Bjelovar kao što su dobili i drugi”, istaknuo je Kujundžić.

Također je rekao kako u Hrvatskoj nema dovoljno inženjera medicinske biokemije te da se taj problem pojavio i u Makarskoj. “Natječaj se raspisuje i pokušavamo naći inženjera medicinske biokemije koji bi došao u ili u Dom zdravlja ili u koncesiju”, rekao je ministar Kujundžić.