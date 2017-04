VRIJEME SE NAGLO POGORŠALO, EVO ŠTO SLIJEDI: Meteorolozi otkrili dokad će biti dosta nestabilno

Ožujak je donio prave proljetne temperature, a iste su vladale i u prvim danima travnja. No, današnji dan donio je pogoršenje te početak prolaznog nestabilnijeg razdoblja.

Prognozu za ostatak tjedna donosi Crometeo.

Prognoza za Jadran

Noćas će podno Velebita do puhati umjerena bura. Narednih dana minimalne jutarnje temperature u zaobalju će iznositi od 4 do 8 Celzijevih stupnjeva, a uz obalu i na otocima temperature od 9 do 13 stupnbjeva. Najviše dnevne temperature od 15 ponegdje u Zagori do 24°C na sjevernom Jadranu.

Srijeda će na obali biti djelomice sunčana s promjenjivom naoblakom. Neka će područja pogoditi kiša i grmljavinski pljuskovi, osobito popodne u Dalmaciji. Noću većinom tiho, danju će zapuhati slab zapadnjak i sjeverozapadnjak koji na moru popodne može biti umjeren. Minimalne temperature bit će od 4 do 8 stupnjeva, uz obalu i na otocima od 9 do 13°C. Najviše dnevne temperature od 14 do 19°C, na sjevernom Jadranu i malo više.



Četvrtak će također biti djelomično sunlan, ali umjereno će se razvijati i oblaci. No, većinom će biti suh. Samo iznimno popodne će lokalno biti slabih i prolaznih pljuskova. Noću će zapuhati slabija bura, a ona će jačati na umjerenu do pojačanu tijekom dana, podno Velebita i na jaku s olujnim udarima. Minimalne jutarnje temperature u zaobalju od 1 do 6°C, uz obalu i na otocima od 7 do 11°C. Najviše dnevne temperature od 15 do 20°C.

Kraj tjedna donosi potpunu stabilizaciju vremenskih prilika, javlja Crometeo.

Petak će biti vedar, a puhat će slaba bura i sjeverozapadnjak. Jutro će biti hladnije, a u Zagori je moguć i mraz. Najviše dnevne temperature od 16 do 21°C. Subota će biti nešto toplija, očekuju se temperature od 17 do 22 Celzijeva stupnja. Vedrina će obilježiti i nedjelju, bit će toplo s najvišim dnevnim temperaturama od 18 do 23°C.

Prognoza za unutrašnjost

Sredina tjedna donosi nešto svježije vrijeme uz mješavinu sunca i oblaka. Bit će i povremenih oborina, lokalnih proljetnih pljuskova, ponegdje praćenih grmljavinom. Temperatura noću bit će između 5 i 11, a najviša dnevna između 11 i 16 Celzijevih stupnjeva.

Proljetno vrijeme nastavit će se u petak, koji će biti sunčan s više suhog vremena. Bez obzira na to moguć je kraći pljusak. Jutarnja temperatura bit će između 0 i 6 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna mogla bi narasti do 12 ili 13 Celzijevih stupnjeva, moguće i malo iznad.

Subota će biti većinom suha, djelomična sunčana i nešto toplija. Temperatura će ujutro biti relativno niska pa po nekim kotlinama može biti vrlo slabog mraza, a dnevna se očekuje oko ili malo iznad 15 Celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike će se popraviti.

Nedjelja će biti još toplija, a isto će se vrijeme nastaviti i u ponedjeljak.