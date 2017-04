VLAHUŠIĆ O ODLUCI USTAVNOG SUDA: ‘Žrtva sam političkog progona’

Bivši dubrovački gradonačelnik HNS-ov Andro Vlahušić rekao je u petak u Dubrovniku, nakon što je Ustavni sud potvrdio ustavnost Zakona o lokalnim izborima koji mu priječi kandidiranje na lokalnim izborima, kako je riječ zakonu koji ”čuva njegov lik i djelo kao žrtvu političkog progona”.

”Zahvaljujem se Hrvatskom saboru i Ustavnom sudu što mi je dodijelio, vrlo mladom i živom nagradu za životno djelo za bavljenje politikom. U mom javnom životu bio sam puno toga i imam dvije povelje Republike Hrvatske, jednu od Tuđmana, a drugu od Josipovića. Ovo je treća najvrijednija stvar koju ja doživljavam”, ironizirao je u izjavi Vlahušić, komentirajući danas objavljenu odluku Ustavnog suda, koji je odbacio prijedloge za ocjenu ustavnosti Zakona o lokalnim izborima, tj. utvrdio da je Zakon u skladu s Ustavom.

‘HDZ i Most koriste svoju političku moć’

“Ovo je ‘Lex Vlahušić’, a oni žele sačuvati moj lik i djelo kao žrtvu političkog progona na vrhunskoj razini”, rekao je Vlahušić, ustvrdivši da HDZ i Most koriste “svoju političku moć”.



Također je najavio da će kandidat HNS-a za gradonačelnika Dubrovnika biti poznat sljedeći tjedan. Kazao je i kako je trenutno nebitno hoće li se kandidirati nakon isteka rehabilitacijskog roka kojeg ima iz pravomoćne presude za zlouporabu položaja i ovlasti u aferi Šipan.

‘Ja se nikada ne žalim, moj posao je pobjeđivanje’

”Ja se bavim Dubrovnikom od rata, do mjesta ministra, ravnatelja bolnice i gradonačelnika i predsjednika Županijske skupštine. Dubrovnik je u mom srcu i mojim mislima, nebitno na kojoj poziciji. Uvijek s time da je to grad slobodnih ljudi i da je to grad koji ima pravo na razvoj”, rekao je Vlahušić.

Upitan hoće li podizati tužbu pred Europskim sudom za ljudska prava, istaknuo je kako je to na njegovim odvjetnicima.

”To će odvjetnici odlučiti, ne ja. Ja se ne žalim nikada. Moj posao je pobjeđivanje. U idućih mjesec i pol dana ćemo pobijediti Most i HDZ i u Dubrovniku”, ustvrdio je Vlahušić.