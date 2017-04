VINDIJA REAGIRALA NA TEŠKE OPTUŽBE: ‘To su podmetanja čovjeka koji nas je ucjenjivao, imamo dokaze’

U HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u 2 danas je gostovao Rajko Dondur, 64-godišnji umirovljenik koji je većinu radnog vijeka proveo u Vindiji, a koji je u emisiji iznio teške optužbe na račun te tvrtke. Tvrdi kako je firma utajivala porez i državu oštetila za 80 milijuna kuna. Vindija je ubrzo reagirala priopćenje, rekavši kako se radi o lažima i kleveti.

Kako je Vindija utajivala porez? Vindija je dnevno fakturirala oko 1000 stranica računa. Bile su to velike konpjutorske liste. Računali smo na to da ni jedan inspektor ne bi to provjeravao, niti zbrajao te račune ručno. Svi računi su bili fakturirani, ali oni označeni nisu zbrajani. Na taj način Vindija je državni proračun oštetila za 80 milijuna kuna u četiri godine. Varali su i na trošarinama. Na tim stavkama se nismo mogli razmahati kao na PDV-u’, rekao je Dondur.

BIVŠI RADNIK RAZOTKRIO MILIJUNSKE PREVARE U VINDIJI: ‘Računali smo na to da niti jedan inspektor neće ručno zbrajati sve račune…’

Iz tvrtke Vindija u večernjim satima stiglo je priopćenje u kojem se očituju o navodima koje je Dondur izrekao u emisiji Nedjeljom u 2.



‘Poslovni sustav Vindija u potpunosti odbacuje sve navode i klevete koje su danas iznesene pred hrvatsku javnost u HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u dva.

‘Ucjenjivao nas je i iznuđivao Poslovni sustav’

Prije svega treba jasno reći da se ovdje radi o izjavama čovjeka za kojeg imamo čvrste materijalne dokaze da je iznošenjem raznih neutemeljenih tvrdnji ucjenjivao i iznuđivao Poslovni sustav Vindija zbog čega ćemo protiv istog već sutra biti primorani podnijeti kaznenu prijavu.

Vjerujemo da ove informacije gospodin Dondur u pripremi razgovora nije podijelio s novinarima HRT-a, za razliku od podataka o svojim kaznenim postupcima i presudama o kojima je govorio.

‘Nosit ćemo se s podmetanjima’

Poslovni sustav Vindija u ovom je trenutku prvenstveno usmjeren na pronalaženje rješenja problema između dobavljača i Agrokora i očuvanje radnih mjesta. Indikativan je trenutak u kojem se javljaju ove klevete, no spremni smo nositi se i s ovakvim podmetanjima’, priopćila je Vindija.