ŽESTOKI OKRŠAJ: Plenković spustio mostovcima, a onda je eskaliralo između Jandrokovića i Bulja

U Hrvatskom saboru traje sjednica na kojoj se raspravlja o Prijedlogu Strategije nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske.

Tema je važna, pa je u Sabornici i sam premijer Andrej Plenković čije je izlaganje izazvalo bijes zastupnika Mosta.

Plenković spočitao Mostu neznanje o vanjskoj politici

Naime, Plenković je “spustio” mostovcima rekavši da su tijekom pregovora o sastavljanju vlade nakon prošlogodišnjih parlamentarnih izbora tražili sedam jamstava te, među ostalim, jedan od njih garnirali tvrdnjom da se razumiju u vanjsku politiku, piše Dnevnik.hr.

“Ali ja dobro pamtim i pamtim sve teške situacije koje smo imali”, kazao je Plenković pa zapitao mostovca Nikolu Grmoju: “Sjećate li se možda tko je 16. siječnja 1992. posjetio Hrvatsku?”



Na premijerovu omalovažavajuću tvrdnju o Mostu burno su reagirali Grmoja i Miro Bulj.

Jandroković Bulju spočitao primitivizam

Bulj je kazao kako premijer nije govorio o zaključcima Europskog vijeća, već je vrijeđao Most. Zatražio je povredu poslovnika tvrdeći kako premijer nije govorio o temi na dnevnom redu. No, predsjednik Sabora Gordan Jandroković to je odbio. Tada je zaiskrilo između Jandrokovića i Bulja.

“Vi ste svoj primitivizam pokazali već puno puta, a nastavljete i dalje”, kazao je Jandroković Bulju koji mu je prethodno upadao u riječ.

Nakon te Jandrokovićeve izjave, zastupnici Mosta napustili su sabornicu.