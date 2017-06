VESNA PUSIĆ: Hrvatska nije potpisala da će pristati da ju se prevari’

Arbitražni sud u Haagu tijekom popodneva objavio je presudu o graničnom sporu Hrvatske i Slovenije. Iako se Hrvatska iz arbitraže povukla jer je smatra nepovratno kontaminiranom teškom slovenskom povredom arbitražnog postupka sukladno odluci Sabora pa nikakvu presudu neće ni priznati, sud u Haagu nijednom tu činjenicu nije spomenuo, a donio je i odluku prema kojoj čak tri četvrtine Piranskog zaljeva pripada Sloveniji. Slučaj arbitraže je komentirala i bivša ministrica vanjskih poslova, Vesna Pusić.

“Hrvatska je poštivala arbitražni sporazum do zadnjeg slova i poštivala bi ga sve do kraja da se nije otkrilo da je s druge strane bilo vrlo aktivnog pokušaja da se Hrvatska prevari. Hrvatska nije potpisala da će pristati da ju se prevari. Kada se to pokazalo, Hrvatska je pokrenula izlazak iz te arbitraže i obavijestila sve da mi u njoj više ne sudjelujemo jer nigdje nije predviđena ta situacija da se kršeći i varajući aribtražni sporazum vodi dalje”.

‘Hrvatska je izigrana’

Prema bivšoj ministrici vanjskih poslova “ovdje nije problem da Hrvatska ne poštuje međunarodnu arbitražu, nego je ovo pokušaj da se spasi obraz međunarodne arbitraže i da se pokaže, da kada se pokuša izigrati jedan sporuzam, da ta arbitraža neće uspjesti. Ljudi i države u međunarodnu arbitražu mogu imati povjerenje samo ako ih ona ne izigrava, prenosi N1.

Iako se Hrvatsku donesena odluka, u pogledu merituma ne tiče, tiče nas se u smislu odnosa sa Slovenijom, dodala je Pusić.

No, sada se postavlja pitanje hoće li Slovenci pristati na pregovore, Pusić nije sigurna.

Hoće li biti pregovora?

“O tome se raspravlja od tog incidenta 2015. Neku alternativu moramo zajednički naći. U arbitražu smo ušli apsolutno u dobroj vjeri dok nije izašlo na vidjelo o čemu se radi. Nakon što je zaključena mogućnost da države u sporu prilažu bilo kakve dodatne dokumente i sud je počeo svoju raspravu sudac raspravlja da “šteta što nisu priložili takav dokument” i onda su ti dokumenti priloženi u taj predmet i u ovom trenutku de facto bi bilo teško odrediti koji dokumenti su ušli naknadno. Iz tog razloga je nemoguće prihvatiti daljni rad i odluku arbitraže. Mi smo obavijestili sve nadležne institucije, prvi je UN. A obavijestili smo i Europsku komisiju jer je ona imala ulogu gacilitatora u uspos i UN i EK jer je ona imala ulogu facilitatora u uspostavi same arbitraže, a ne zato što bi EK imala bilo što za reći u bilateralnim pograničnim pitanja. Mnoge članice, uključujući i Njemačke, imaju neriješene granične točke”, kazala je Pusić.

Njemačka je vlada pak pozvala Hrvatsku da poštuje i provede odluku arbitražnog suda o graničnom sporu Hrvatske i Slovenije, a Pusić smatra da se Hrvatsku nema na što pozivati.