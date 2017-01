VARAŽDINKA U DUBAIJU: ‘Poslovni i privatni život ovdje je izvrstan, a putujem kad god mogu’

Varaždinka Dijana Divjak koja je Hrvatsku zamijenila životom u Dubaiju kaže da Hrvatsku nije napustila zbog nezadovoljstva već zbog kozmopolitskog pogleda na svijet.

Po završetu Veterinarskog fakulteta u Zagrebu, Varaždinka Dijana Divjak u želji za nadogradnjom svoga znanja odlazi na Chi institut na Floridi gdje dobiva certifikat za akupunkturu. Završni ispit položila je u indonezijskom gradu Bogoru, a posljednje dvije i pol godine živi u Dubaiju, prenosi portal Moj posao.

‘Moj razlog za napuštanje Hrvatske nije nezadovoljstvo, već kozmopolitski pogled na svijet. Koliko god volim i poštujem Hrvatsku i Hrvate, volim misliti da mi je dom čitav svijet i da mogu mijenjati obitavalište bez osjećaja bijega. Potragu za poslom sam uskladila uz mogućnost daljnjeg obrazovanja u području osobnog interesa. Dubai nije presudio jer je bolji od drugih, već zbog toga jer su me tamo prvi zatrebali i pružili zadovoljavajuće uvjete’, rekla je Dijana.

Kako do posla?

‘Pripreme papira potrajale su oko tjedan dana u Hrvatskoj, a oko smještaja i prijevoza pomogli su mi šefovi. Uključujući moje polaganje vozačkog, trebalo mi je oko pet mjeseci da se prilagodim novom načinu života i da se naviknem na novine koje su me pogodile promjenom okruženja. Stvar koja mi je išla u prilog je ta što se ovdje govori engleski jezik. Također, ono što mi je pružilo mogućnost da se sve odvije u ugodnim okolnostima je raniji pronalazak posla. No, ukoliko dođete i bez unaprijed dogovorenog posla, bit će vam potrebno maksimalno tri mjeseca da se zaposlite’, rekla je.

Dodaje kako su ljudi u Dubaiju vrlo prilagodljivi i otvoreni za nove ideje, kako je država uređena te postoje zakoni koji štite radnike od iskorištavanja.

‘Radi se službeno maksimalno 48 sati tjedno, vikend je petak i subota. Zdravstveno osiguranje je privatno, plaća ga poslodavac, no ne pokriva sve. Škole su također većinom privatne i vrlo skupe, fakulteti isto. Postoji besplatno školovanje za one nižih primanja i izvrsnih ocjena. Moji poslodavci su iznimno srdačni ljudi iz Austrije, družimo se i privatno na kućnim zabavama ili na grupnim večerama za Božić. Na poslu su pravedni i vole nam udovoljiti, plaće su prosječne, no okolina je obiteljska’, rekla je Dijana.

Pozitivne strane života u inozemstvu

U Dubaiju živi s partnerom koji je također iz Hrvatske, a s obzirom na velik broj Hrvata koji žive u tom gradu, ne nedostaje joj ‘domećeg’ društva. Dijana ističe kako je život u Dubaiju pun pozitivnih strana.

‘Na poslovnom planu, Dubai mi nudi financijsku neovisnost i mogućnost skupog školovanja u privatnom aranžmanu. Također, odavde je jednostavno putovati avionom na Istok, gdje sam u sklopu školovanja nekoliko puta morala ići. Klijenti koje susrećem su ljudi otvorena uma i duha, lako pristupaju alternativnim metodama liječenja. Kolege s kojima radim su iznimno sposobni i obrazovani, imamo uređaje koje si ne može svaka klinika priuštiti. Nadalje, upoznavanje i rad s ljudima iz raznih krajeva svijeta je neprocjenjivo iskustvo. Putujemo svakom mogućom prilikom u susjedne Emirate na dnevni izlet ili u Azijske zemlje poput Indonezije i Šri Lanke. U slobodno vrijeme volim ići na plažu ili u pustinju na jahanje, a odnedavno radim na glumačkim projektima budući da sam završila tečaj glume. Volim čitati, slikati i kuhati. Nedavno sam imala priliku statirati u hollywoodskom blockbusteru Start Trek Beyond, nezaboravno iskustvo.’

Topla klima joj godi

Dijana ističe kako je divno živjeti negdje gdje je većinom sunčano i ljetno vrijeme. Naselja, tzv. zajednice gdje žive bogato su ukrašene tropskim biljem koje cvjeta kroz godinu. Uvijek se nešto događa, svaki dan se može izaći i zabaviti, što u zabavne parkove, što na koncerte i tulume. Ipak, pojedini Dijanini planovi za budućnost vezani su uz Hrvatsku.

‘Najviše od svega što mi nedostaje su moja obitelj i prijatelji, ali i zelenilo. Kada se sjetim Zagreba kroz misli mi prođu vesele šetnje, razvijena umjetnička scena i opušteni stil života. Razlog zašto sam htjela otići je taj što zbog naših zakona nisam u mogućnosti dobiti licencu za rad te samim time ne bih mogla napredovati na toj radnoj poziciji. Imam želju jednoga dana probati u Hrvatskoj, no ako mi se ne svidi, neću se ustručavati otići negdje drugdje’, poručuje Dijana.