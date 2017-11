VAKULINA PROGNOZA ZA VIKEND: Nakon iznimno toplih dana stiže nam nagla promjena vremena uz ledena jutra, bit će snijega

Nakon nadprosječno toplog dana za studeni, meteorolozi najavljuju novu promjenu vremena za vikend. Uslijedit će veliko zahlađenje, a bit će i snijega.

Sutra će u cijeloj zemlji biti djelomice sunčano uz postupni porast naoblake sa zapada. Na istoku će ujutro mjestimice biti magle. Razmjerno vjetrovito te i dalje iznadprosječno toplo. Na sjevernom Jadranu te u Gorskom kotaru i Lici od jutra oblačnije povremeno s kišom ili pokojim izraženijim pljusak, a drugdje se kiša očekuje navečer i osobito tijekom noći na nedjelju.

Uz osjetno zahladnjenje u višem gorju će tijekom noći kiša prijeći u susnježicu i snijeg. Puhat će umjeren do jak jugozapadnjak, u gorju s olujnim udarima, a na Jadranu i jugo. Najniža jutarnja temperatura na kopnu većinom od 2 do 7, na Jadranu od 8 do 13, a najviša dnevna između 11 i 16 °C, u Dalmaciji ponegdje i viša, javlja Državni hidrometeorološki zavod.





U subotu još toplo, navečer počinje promjena

Zoran Vakula je za HRT najavio da će za vikend uslijediti velika promjena vremena. Osim zahlađenja i vjetra, bit će i kiše, a ponegdje u gorju i snijega.

Tako Vakula kaže da će u subotu najniža dnevna temperatura u istočnoj Hrvatskoj biti od 0 do 5 stupnjeva, a najviša od 13 do 17. Na istoku zemlje bit će još sutra djelomice sunčano, a naoblaka će stići sa zapada. U središnjem će dijelu zemlje sutra najviša temperatura biti od 15 do 17 stupnjeva, a kiša će pasti tijekom noći na nedjelju. Na sjevernom se Jadranu i u gorju kiša očekuje i ranije, a prema kraju dana će se pojačati pa je na riječkom području moguća obilna kiša uz grmljavinu.

Vrijeme će se navečer promijeniti i u Dalmaciji, gdje se također na kraju dana očekuje kiša i grmljavina. Temperature će i dalje biti od 14 do 17 stupnjeva.

Hladno sa snijegom u nedjelju

U nedjelju se u unutrašnjosti očekuje ipak nešto veća promjena. Osim oborina, koje će biti intenzivne, također će zahladiti, a u gorju će kiša prijeći u susnježicu i snijeg, stoji u Vakulinoj prognozi za HRT. Dodaje da bi se u gorju mogao stvoriti i snježni pokrivač.

Do ponedjeljka ujutro će kiša i snijeg ipak prestati, a razvedravanje će uslijediti sa zapada. Temperature će ostati niske, a u utorak ujutro očekuju nas i jutarnji minusi. Nova kiša očekuje se u srijedu.

Na Jadranu će nakon kiše u nedjelju puhati jaka i olujna bura, a također će zahladjeti već od jutra. Hladno, ali sunčano, bit će početkom novog tjedna, a i na moru se od srijede očekuje nova kiša.