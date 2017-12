VAKULA OBJAVIO TJEDNU PROGNOZU, PRIPREMITE SE NA STRUGANJE STAKALA: ‘Promjena će biti napretek’

Tjedan je počeo s jutarnjim temperaturama u minusu. Naredni dani ipak će biti nešto topliji, no već krajem tjedna stiže novo zahladnjenje te snijeg. Meteorolog Zoran Vakula tvrdi – promjena će biti napretek.

Sutrašnje jutro diljem kontinentalne Hrvatske bit će obilježeno temperaturama u minusu, no ipak će biti nešto toplije nego jutros. Vozači se trebaju pripremiti na struganje vjetrobranskih stakala, ali i na mjestimičnu poledicu, ne samo zbog niske temperature, već i zbog mjestimičnih slabih oborina koje će se smrzavati na podlozi.

‘Sredinom tjedna bit će stabilnije i toplije, na Jadranu katkad čak i vedro. Od četvrtka pak ponovno južina i sve češća kiša, u petak i obilnija, pa bura. A s tim novim zahladnjenjem na kopnu će ponovno biti i snijega’, najavljuje Vakula za HRT.





U Slavoniji, Baranji i Srijemu tijekom utorka će biti slabih oborina u malim količinama. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverozapadni, dok će temperatura zraka ujutro biti od -4 do nule, a poslijepodne od 3 do 6 stupnjeva Celzijevih.

Slično će biti i u središnjoj Hrvatskoj, uz nešto niže temperature. Ujutro je moguća magla, posebno u Karlovačkoj županiji te u gorskim kotlinama i unutrašnjosti Isre. Temperatura će ujutro biti oko -6, uz obalu sjevernog Jadrana uglavnom 0 do 5 °C, a poslijepodne 10 do 13 °C, u gorju oko 4 °C.

Dalmacija će sutra biti nešto toplija nego danas, bit će sunčano, ali će puhati ponegdje umjeren, prema otvorenome i jak sjeverni vjetar i bura.

Jug Hrvatske bit će vjetrovitiji. Temperatura će se kretati između 2 i 6 stupnjeva, u unutrašjnosti oko -1. No, poslijepodne će se temperature popesti pa će biti između 10 i 13 stupnjeva Celzijevih.

Sredina tjedna bit će toplija, osim u područjima s dugotrajnom maglom. Srijeda i četvrtak bit će suhi, a zatim slijede nove oborine, najavljuje Vakula. Stiže kiša u gorju, a do kraja petka bit će je i u unutrašnjosti. Navečer i u noći na subotu, uz pad temperature, snijeg je u gorju gotovo siguran, uz stvaranje novog pokrivača, a u subotu je vrlo vjerojatno ponovno padanje snijega i u nekim nizinama.

Na Jadranu malo kiše može pasti već u četvrtak na sjevernom dijelu, a u petak je izgleda ponegdje i obilnija kiša praćena grmljavinom.