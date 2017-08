VAKULA NAJAVIO KRAJ REKORDNO VRUĆEG LJETA: Već sutra očekujte naoblaku, kišu i znatni pad temperature

Danas će u cijeloj zemlji biti još toplije nego jučer, a u većini će krajeva biti vruće. Za vikend ipak stiže promjena koja bi mogla značiti kraj ljeta.

Danas će vjetar na kopnu većinom biti slab, u gorju mjestimice umjeren jugozapadni, a na Jadranu slabo do umjereno jugo i južni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 33 °C.

Naoblaka će u većini krajeva krenuti već sutra, a najviše će je biti na zapadu zemlje, a ponajprije na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru. Bit će i kiše i pljuskova praćenih grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno, ponegdje jako jugo i južni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu od 20 do 25, a najviša dnevna uglavnom između 26 i 31 °C, u Slavoniji i malo viša.





Nastavak nestabilnosti očekuje se za vikend kad bi temperature trebale znatno pasti. U nedjelju bi na kopnu moglo biti i deset stupnjeva niže u odnosu na petak, a svježije će biti i početkom idućeg tjedna.

U subotu će najviša temperatura u Zagrebu biti 21 stupanj, a u nedjelju će ona pasti na 17. Početkom tjedna ipak će nešto narasti, do 22 stupnja Celzijeva. Kiša se očekuje sve do utorka.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu bit će također oblačno, kišno i uz niže temperature nego dosad.

Mnogo toplije neće biti ni u Dalmaciji pa će od petka do utorka kišiti i u Splitu, uz najviše temperature od 19 do 22 stupnja.

Zoran Vakula je za HRT najavio da je kraj ljetu na kakvo smo ove godine navikli, a koje je po vrućinama bilo rekordno. Ipak, jesen ne dolazi odmah pa će i u rujnu biti još iznadprosječno toplih dana. To ipak neće biti u prvim danima rujna, već nešto kasnije.