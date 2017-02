NAČELNIK KARLOBAGA NAPAO KOLEGU: ‘Htio me autom izgurati u jarak, spasilo me naglo kočenje’

Načelnik Općine Karlobaga Ivan Tomljenović (HDZ) uhićen je u petak i doveden u Općinsko državno odvjetništvo u Gospiću zbog prijetnji općinskom vijećniku i stranačkom kolegi Mili Milinoviću, a nakon što je ispitan pušten je da se brani sa slobode.

Glasnogovornica ličko-senjske Policijske uprave Maja Brozičević, ne navodeći imena, potvrdila je za Hinu da je u petak uhićen i odveden na ispitivanje 60-godišnjak iz Karlobaga zbog osnove sumnje da je počinio kazneno djelo prijeteći 38-godišnjaku, također iz Karlobaga, nakon čega je oko 17,30 pušten da se brani sa slobode.

Prijetio mu

Policija je u priopćenju navela da je 60-godišnjak lani u prosincu 38-godišnjaku prijetio mobitelom, a jučer na javnome mjestu automobilom. Dva automobila nisu se sudarila, nije bilo ozljeđivanja niti je učinjena materijalna šteta. Kako je rekla Brozičević, to nasrtanje automobila na automobil smatra se nastavljanjem prijetnja.

Mile Milinović, koji je ovih dana u otvorenom pismu objavljenom na lokalnom portalu istupio protiv “metoda strahovlade načelnika Tomljenovića”, rekao je večeras za Hinu kako se ne boji Tomljenovića te da s drugima “namjerava graditi novi i bolji Karlobag, i to ravnomjerno cijelu općinu”. Za to, dodao je, ima mandat kao općinski vijećnik i mandat “svih onih kojima je dosta takvog upravljanja općinom, a kojih je sve više”.



Spasilo ga naglo kočenje

“Nije me strah, ali nije mi bilo ni svejedno kada me je jučer u Brušanima, na cesti od Karlobaga prema Gospiću, pokušao svojim automobilom izgurati s ceste u jarak. U automobilu je bila i suputnica, kolegica s posla, koja je također mogla stradati. Samo me naglo kočenje spasilo od slijetanja s ceste”, rekao je Mile Milinović.

Krajem 2015. načelnik Tomljenović na zagrebačkome Županijskom sudu nepravomoćno je osuđen na godinu dana zatvora zbog pogodovanja tvrtki svoje supruge u gradnji šetnice u Karlobagu 2013. godine.