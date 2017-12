UČENJE OVOG JEZIKA UZELO MAHA: Škole pune polaznika kojima je cilj napustiti zemlju

Zanimanje građana za učenjem engleskog jezika sve više pada, a prioritet je preuzeo njemački koji im daje priliku zapošljavanja izvan granica zemlje.

Ono što je nekad bio engleski to je posljednih nekoliko godina njemački jezik, jer kako kažu na Narodnom učilištu u Rijeci po broju polaznika taj je jezik hit. U prosjeku godišnje u klupama te ustanove zbog učenja njemačkog jezika sjedi šezdesetak Riječana, različite dobi i zanimanja, a najveći dio njih za ovladavanje tim jezikom odlučuje se zbog odluke za potragom radnog mjesta u Njemačkoj.

Dva jezika zamijenila mjesta

“Onoliko koliko je među građanima bio popularan engleski jezik prije deset godina posljednjih osam godina popularan je njemački jezik. Ta dva jezika zamijenili su mjesta. Ove godine imamo dvije početne skupine učenja njemačkog jezika što godinama nije bio slučaj s engleskim jezikom. Interes polaznika za engleski, kao i za talijanski jezik, je u padu. Nekada su se za učenje njemačkog jezika odlučivali građani sa srednjom stručnom spremom ili bez kvalifikacije, a danas je slučaj da taj jezik u sve većoj mjeri uče visokoobrazovani građani. Među njima ima medicinskih djelatnika, a značajan je broj i njegovatelja starijih osoba”, priča za Novi list voditeljica programa stranih jezika u Narodnom učilištu Irma Borić Jereb. Pritom dodaje kako 80 posto polaznika njemački upisuje zbog odlaska iz zemlje, dok ostatak otpada na turizam.



Zašto Njemački

Potvrđuje to i jedna od polaznica studentica medicinsko-laboratorijske dijagnostike Irena Mihaljević, koja uskoro završava fakultet. Svjesna je da u svojoj struci u zemlji može naći posao, no to nije sve što ona želi.

“Ukoliko se zaposlim u Hrvatskoj to će biti pozicija koju ću imati do kraja radnog vijeka, a u Njemačkoj imam mogućnost napredovanja. Tamo se provode istraživanja kojih kod nas baš i nema”, kaže Irena kojoj e plan odraditi staž i potom se pridružiti prijateljima u Njemačkoj.

Učenje njemačkog jezika, dodaje građevinski inženjer Drago Bilić, ne nosi samo mogućnost zaposlenja u Njemačkoj već i u Austriji i u dijelu Švicarske. “Osobno sam se odlučio na učenje njemačkog jezika zbog posla i boljeg prosperiteta te bolje zarade. Svi mi koji smo krenuli s učenjem imamo svoje razloge. Moja je priroda posla takva da mogu raditi u Hrvatskoj, ali za Njemačku”, kaže Bilić.