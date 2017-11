U VLADU STIŽE RAČANOV SAVJETNIK? Krešimir Macan sada će graditi sliku modernog HDZ-a

Komunikacijski stručnjak Krešimir Macan, koji je zaslužan za mnoge izborne pobjede kandidata i u Hrvatskoj i u regiji, a široj javnosti je poznat i po komentarima parlamentarnih izbora i kandidata na jednoj nacionalnoj televiziji, postat će Vladin savjetnik za medije i jedan od prvih suradnika premijera Andreja Plenkovića.

Iako ta informacija još nije službeno potvrđena, čini se da su dogovori pri kraju i da će se ta karika u lancu Vladine komunikacije prema javnosti “učvrstiti” vrlo skoro. Iz Plenkovićeve stranke saznaje se da nije riječ o peglanju rejtinga HDZ-a, kao niti o kriznom komuniciranju vezanom uz Agrokor, već o dugoročnoj suradnji budući da su Plenkoviću i Vladi potrebni stručnjaci koji mogu na duge staze iskomunicirati prema javnosti sve reforme koje Vlada već provodi ili planira provesti, piše Novi list.

Sam Macan zasad ne želi komentirati ove informacije, ali je u jednom od posljednjih intervjua koje je dao rekao kako premijer Plenković “pažljivo bira riječi i formulacije, mada to nekad ispadne ‘atraktivno’, kao u slučaju požara u Splitu, a vjerujem kako će se komunikacija popraviti”.

Većina problema na premijerovim leđima

Oni koji su upućeni u ovaj angažman kažu kako je Plenković većinu problema, a time i komuniciranja Vladinih rješenja za te probleme, preuzeo na svoja vlastita leđa, ali da se radi o tome da treba osmisliti jedinstvenu strategiju komuniciranja Vlade prema javnosti, ali i ministarstava pojedinačno.



“Ova Vlada ima niz dobrih rezultata. Primjerice, spriječila je stečaj Agrokora, kao jedna od rijetkih vlada reagirala je unaprijed, a ne post festum. To jest bio politički rizik za Plenkovića, ali je postupio odgovorno. Istovremeno, provedena je porezna reforma, koja je počela još u Milanovićevo vrijeme, a nastavio ju je Plenković, no građani o tome ne znaju dovoljno. Realno, prosječna plaća je u Zagrebu na skoro 7.000 kuna, i u odnosu na prije dvije godine porasla je skoro sto eura. Time je potaknut rast i potrošnja, a to su rezultati koje nitko ne komunicira. Građanima ništa ne znači riječ porezna reforma, ali kad ih podsjetiš da im je plaća skoro 700 kuna veća zbog poreznih rasterećenja, onda itekako razumiju što Vlada radi. Dakle, uzalud svi dobri i korisni rezultati rada, ako za njih nitko ne zna i nema ih osviještene”, kaže jedan od PR stručnjaka.

Račanu bio od velike pomoći

Ako bi Macan bio angažiran, a to se očekuje od Nove godine, tada bi u Vladu, kako se saznaje, prešao na mjesto savjetnika premijera za komunikacije, a svoju agenciju Manjgura, pretpostavlja se, prenio bi na neki odvjetnički ured.

Macan je bio savjetnik za medije i u vladi Ivice Račana, a smatra se da je i tad proveden cijeli niz uspješnih reformi, te je uspješno iskomuniciran čak niz nepopularnih rezova, kao što su bili tadašnji Linićevi stečajevi i slično, a svejedno nitko nije bio na ulicama – upravo zahvaljujući dobroj komunikaciji s javnošću.