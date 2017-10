U JAVNOST PROCURILO SKANDALOZNO PISMO KNINSKOG HDZ-a: ‘Povratak Srba uništit će Tuđmanov san’

U javnost je procurilo sramotno pismo nezadovoljnih članova kninskog HDZ-a poslano stranačkoj središnjici u kojem prosvjeduju zbog odluke o raspuštanju tamošnje organizacije stranke.

Naime, pažnju nije toliko privukla činjenica da se bune protiv odluke o raspuštanju koju je donio Županijski HDZ Šibensko-kninske županije, već posljedice te odluke kako ih oni vide.

“Prilikom donošenja svoje odluke morate biti svjesni dubine raskola u HDZ-u Grada Knina, nemogućnosti povratka vlasti HDZ-a u Grad Knin, zaustavljanja iseljavanja Hrvata iz Knina koje je svakim danom sve veće. Iseljavanjem naših ljudi će se omogućiti povratak Srba u Knin, te ćemo se opet vratiti na početak i uništiti san dr. Franje Tuđmana koji je s razlogom raselio ovo područje”, piše među ostalim u pismu koje su nezadovoljnici poslali Nacionalnom vijeću stranke.

Iako se radi o internom dokumentu koji je procurio u javnost, on je ipak neugodan po HDZ u cjelini, budući da gornji odlomak praktički tvrdi da su bili lažni pozivi predsjednika Republike Franje Tuđmana pripadnicima srpske manjine u kojima ih se poziva da ostanu u Hrvatskoj, a koji su emitirani preko svih elektronskih medija 5. kolovoza 1995. godine, kada je započela akcija Oluja kojom su oslobođeni okupirani dijelovi Hrvatske.



Predsjednik Šibensko-kninskog HDZ-a Nediljko Dujić, koji je i donio odluku o raspuštanju kninskog HDZ-a, izjavio je za Novi list da se radi o nesmotrenoj i pogrešnoj tvrdnji.

“Nije istina da je politika HDZ-a i našeg prvog predsjednika bila da treba raseliti Srbe iz Knina. To nije tada bila politika HDZ-a, niti je to sada. Riječ je o nedopustivim izjavama koje su potpuno pogrešne. To sam naveo i u svom očitovanju vodstvu stranke na pismo dijela članova HDZ-a u Splitu”, rekao je Dujić.