‘TUĐMANA’ OPALILI PO DŽEPU: Stigla kazna za nevjerojatan skandal, zna se i tko je kriv za propust

Nakon što je Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo pokrenula istragu vezanu uz slijetanje zrakoplova Croatia Airlinesa na letu iz Zagreba za Dubrovnik na aerodrom Fiumicino u Rimu od prije dva tjedna, što je izazvalo velik interes medija i žustre rasprave u javnosti, agencija je zaključila kako će Međunarodnoj zračnoj luci Franjo Tuđman naplatiti kaznu.

Iako se radi o nepotvrđenoj informaciji, HRT piše kako se radi o iznosu u visini od 50 000 kuna, a prekršajnu prijavu, osim zagrebačke zračne luke, zaradila je i odgovorna osoba kriva za propust.

‘TUĐMAN’ ODLUČIO SUPROTNO DIREKTNOJ NAREDBI MINISTARSTVA: Avion nije mogao sletjeti jer službe po noći ne rade

KAKO JE TO MOGUĆE U TURISTIČKOJ ZEMLJI? ‘Sletjeli smo u Rim jer su sve zračne luke u RH tada bile zatvorene’Podsjetimo, nakon što je zrakoplov na putu iz Zagreba u Dubrovnik morao zbog sletjeti zbog bure, u zagrebačkoj zračnoj luci zbog nedostatka ljudi nisu mogli prihvatiti slijetanje te je zrakoplov morao sletjeti u Rim, a ta je odluka zagrebačke zračne luke, ocijenjeno je, bila suprotna naputku Ministarstva.



Iz Zračne luke odbacuju optužbe

Iz Croatia Airlinesa tad su istaknuli kako nijedna zračna luka u Hrvatskoj nije bila “otvorena” te su morali usmjeriti zrakoplov u Rim, što je izazvalo kritike javnosti.

Mnogi su se tad zapitali kako je moguće da u jednoj turističkoj zemlji u vrijeme ljetne sezone i najvećih gužvi, službe zračne luke u Zagrebu preko noći, a ne rade ni tijekom vikenda, barem ne ona za informiranje.

Zrakoplovni analitičar Alen Šćuric tad je rekao kako se radi “o velikoj sramoti koja će odjeknuti u svijetu, a zapitao se i što bi bilo da se na zrakoplovu pojavio kvar zbog kojeg bi slijetanje bilo hitnije i ne bi bilo vremena za put do Rima.

‘To se jednoj turističkoj zemlji ne smije dogoditi’

“Činjenica da jedna turistička zemlja ima praktički zatvoren zračni prostor tijekom noći, dakle, od 23 sata pa do jutra, to je stvarno nemoguće i to je apsolutno nešto što se u jednoj turističkoj zemlji ili bilo kojoj zemlji ne smije dogoditi’, rekao je Šćuric.

Zagrebačka Zračna luka Franjo Tuđman je u priopćenju pak demantirala da ne rade, tvrdeći da je za sav redovan promet otvorena svaki dan od 0 do 24 sata pa je tako bilo i u noći sa 16. na 17. lipnja ove godine, kada je bila u mogućnosti prihvatiti zrakoplov Croatia Airlinesa, no za to nije zaprimila nikakav službeni zahtjev operativnog centra Croatia Airlinesa.