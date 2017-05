PROGNOZA KOJA ĆE VAS RAZVESELITI: Nakon kiše i poneke pahulje snijega, stižu nam skoro ljetne temperature

Dotok hladnog zraka proteklih dana donio je zahladnjenje diljem Hrvatske, u gorskim krajevima čak i jutarnje temeperature u minusu, a na Sljemenu i poneku pahulju snijega, no oblaci su ipak spriječili da se jutros pojavi i mraz pri tlu.

Stoga idućih dana slijedi osjetno toplije razdoblje, osobito na kopnu, gdje će temperatura mjestimice biti gotovo kao ljeti, kaže vremenska prognoza HRT-a.

Posvuda vjetrovito, ali i toplije

Danas i sutra bit će vjetrovito, a na moru i valovito gdje će biti i neugodne južine. Povremene kiše bit će u većini krajeva, vjerojatno najčešće u noći s četvrtka na petak te s petka na subotu.

U istočnoj Hrvatskoj u četvrtak će prevladavati sunčano, uz jutarnju temperaturu zraka od 6 do 8 stupnjeva Celzijev ih te poslijepodnevnu od 22 do 25 stupnjeva. Bit će povremeno umjerenog jugoistočnog i južnog vjetra. U središnjoj Hrvatskoj bit će još vjetrovitije, a ponegdje će zapuhati umjeren do jak jugozapadnjak. Nakon pretežno sunčanog prijepodneva, slijedi naoblaka, no bit će većinom suho uz najnižu jutarnju od 6 do 10 te najvišu dnevnu temperaturu od 22 do 24 stupnja Celzijeva.



U gorju će najniže temperature biti od 4 do 8 stupnjeva Celzijevih, a na sjevernom Jadranu od 11 do 15 stupnjeva. Bit će djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom, uglavnom prema kraju dana i mjestimičnom kišom. Zapuhat će umjeren i jak jugozapadni i južni vjetar, a ponegdje i vrlo jako jugo. More u jačanju na valovito i jače valovito, javlja HRT.

Duž cijelog Jadrana puhat će jugo

Slične vremenske prilike bit će i na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije gdje će, uz promjenljivu naoblaku, mjestimice pasti malo kiše, uglavnom prema kraju dana. Jugo će biti jako i vrlo jako, a najviša temperatura između 20 i 23 stupnja Celzijeva.

Na samom jugu Hrvatske bit će djelomice sunčano uz mjestimičnu mogućnost slabije kiše. I tamo će biti vjetrovito uz jako i vrlo jako jugo, te valovito more te najvišu dnevnu temperaturu od 20 do 22 stupnja Celzijeva.

U petak temperature i iznad 26 Celzijevih

Nakon uglavnom suhog četvrtka, od petka do nedjelje valja računati na mjestimičnu kišu i pljuskove s grmljavinom, najvjerojatnije tijekom nedjelje, kada ujutro može biti i magle – kaže HRT-ova prognoza. Umjeren i na udare jak jugozapadnjak, u subotu će okrenuti na malo slabiji zapadni i sjeverozapadni vjetar, pa će na kopnu do kraja tjedna biti promjenljivo i toplo. Temperatura zraka sutra bi, u petak, ponegdje mogla biti gotovo ljetna – viša i od 26 stupnjeva Celzijevih.

Premda ne kao na kopnu, idućih dana relativno toplo bit će i na Jadranu, uz jutarnje temperature između 13 i 18 stupnjeva Celzijevih te dnevne i do 25 stupnjeva. Bit će djelomice sunčano, a povremena kratkotrajna kiša najvjerojatnija je u petak i subotu, i to u noćnim i jutarnjim satima. Jugo će u petak najprije slabjeti na sjevernom Jadranu, a u subotu će okrenuti na zapadnjak i sjeverozapadnjak. U nedjelju će vjetar uglavnom biti slab.