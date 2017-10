TAJNA DJEČJIH GROBOVA U SREDIŠTU RIJEKE: Živjeli su u oskudici i iznimno okrutnim i teškim uvjetima

Završila je analiza kostura koji su početkom ove godine pronađeni tijekom uređenja Pavlinskog trga u središtu Rijeke. Riječ je o šest kostura koji su bili raspoređeni u pet grobova, a pronađeni materijal datira u period kasne antike. Analiza je pokazala da jedan kostur pripada mladiću starosti između 15 i 18 godina, a da su sve ostalo kosti male djece.

Djeca su živjela u oskudici i lošim higijenskim uvjetima u antičkoj Tarsatici, a patili su od skorbuta i nedostatka željeza, sažetak je analize provedene u Antropološkom centru Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti pod vodstvom dr. sc. Maria Šlausa, navodi Novi list.

Živjeli u okrutnim i iznimno teškim uvjetima

Analiza kostura mlađeg muškarca koji je u trenutku smrti imao između 15 i 18 godina nije dala odgovor o mogućim uzrocima njegove smrti, no zato su kosti najmlađeg djeteta ukazale na patološke promjene u obliku jakog poroziteta na specifičnim dijelovima kostura koje sugeriraju na skorbut odnosno da je ova beba bolovala od nedostatka vitamina C u organizmu, rekla je za spomenuti list arheologinja Jelena Lapić iz tvrtke Geoarheo koja je vodila ovo istraživanje.

Velika je vjerojatnost da je djetetova majka također bolovala od toga i da je došlo do prijenosa bolesti, odnosno da je nekvalitetna ishrana majke utjecala na zdravlje čeda.



Kosti djeteta koje je bilo staro najviše do osam i pol godina ukazale su također na nekvalitetnu ishranu. Uočena je blago zarasla cribrae orbitaliae. Riječ je o poroznosti gornjega zida očne šupljine koja se smatra pokazateljem nedostatka željeza i slabokrvnosti a koja se razvija usljed neadekvatne prehrane, endemičnog parazitizma, nehigijenskih uvjeta života ili kroničnih bolesti probavnog sustava.

Pronađeni materijali bit će pohranjeni u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja

Prilikom iskopa grobova uočeono je da su oni bili zasuti vapnom što se, navode arheolozi, činilo kad je dolazilo do smrtnosti uzrokovane epidemijom.

Sav pronađeni materijal bit će pohranjen u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja u Rijeci.

Europski znanstvenici koji su proučavali kasnu antiku i rani srednji vijek navode kako u to doba odrasli pa ni roditelji nisu voljeli djecu i nisu im privrženi onako kako je to danas uobičajeno, a uzrok se može pronaći u teškim i okrutnim životnim uvjetima koji su vladali u to vrijeme. Nakon što se raspalo Rimsko Carstvo pao je i životni standard, a smrtnost djece je postala toliko velika da se obitelji nisu vezivale za tek rođenu djecu čija je šansa za preživljavanje bila vrlo mala.