‘SVI LETITE’: Bandić izgubio živce, zbog školskog igrališta prijetio nizom otkaza

“Niti ravnatelji niti domari se ne ponašaju kako treba. Djeca moraju imati koš, crtu na igralištu, mrežu na golu… Je li to problem?”, zapitao se zagrebački gradonačelnik.

“To je je**nih 30 hiljada kuna, molio sam ih da to naprave – neće. Raspisali natječaj, opet ne znam gdje je zapelo. 100.000 je potrošeno. Pa gdje je taj domar, je li on išta radi?”, započeo je Milan Bandić prozivku odgovornih za stanje na igralištu Osnovne škole Gustava Krkleca u Travnom gdje se, sudeći po njegovu dojmu, već dugo ništa ne radi, piše 24 sata.

Parcela za atletsku stazu i igralište

Ravnateljica Marija Luković mu se pokušala suprotstaviti, ali bezuspješno.

“Ravnateljice, neću s vama polemizirati, odite pogledajte igralište”, rekao je gradonačelnk, ukazujući na velike nedostatke terena za košarku i nogomet.



“Ja neću u ovom gradu pokazivati nešto da je dobro ako nije. Ja ne bježim od toga. Ovdje radimo najveći poligon za obuku djece u prometu. Molim vas dajte nam podršku, ovdje smo našli parcelu od 450 kvadrata da napravimo atletsku stazu i igralište. U sedmom mjesecu hoću da je to gotovo. Doći ću na otvorenje”, ljutito je odgovorio Bandić.

Prijetnje otkazima

“Ovo je kao gumno, škola mora imati ogradu. Ravnateljicu i domara molim da nađu nekoga tko će to napraviti, jer ja sam dva puta to radio. Pisao, okupljao, ali uzalud. Molio ravnatelje i domare da to naprave – nisu. Ljudi su dobili posao i opet ovo”, pokazivao je gradonačelnik na dotrajali sportski teren i koševe glasno govoreći: “Pa, ovo je sramota!”

“Ako se ovo ne napravi u roku od mjeseca dana ja ću kao gradonačelnik pokrenuti postupak razrješenja ravnatelja, pročelnika i pomoćnika za školstvo. Svi – letite!”, zaprijetio je ozbiljno ljutiti Bandić.

“Koševi, table, mreže na golove, horizontalna signalizacija, sve. Ako ne bude tu za mjesec dana, letite svi na glavu. Pa nisam ja majmun, pogledajte ovo. I inače kada ja dolazim to se treba ranije urediti, pogledati je sve uredu da ja mogu doći. Ovo je sramota. Zato što sam tolerantan i što vam puštam da radite što hoćete, ovo se moralo jednom dogoditi”, zaključio je Milan Bandić svoj posjet školi i građanima Travnog.