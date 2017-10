SUSJEDI SE OBRUŠILI NA MLADI PAR, A ONI IM BRZO ODGOVORILI: ‘Sorry na vođenju ljubavi, but not sorry’

Na Facebook stranici ‘Dnevna doza prosječnog Dalmatinca’ osvanula je fotografija pisma susjeda mladom paru koji se tek doselio u zgradu.

Susjedima u zgradi smetalo je što je mladi par glasan prilikom seksa.

‘Dragi novi susjedi s 3. kata! Kao prvo, dobro došli u našu zgradu. Kao drugo, drago nam je kad se mladi ljudi vole, ali nam i nije baš drago, a ni ugodno za uši što vas moramo slušati kako urličete. Jasno nam je da se parite, ali dajte pobogu stišajte malo te životinjske glasove’, napisali su susjedi uz opasku da nove susjede slušaju i djeca iz te, ali i iz okolnih zgrada.

‘Ako se ne možete stišati, dajte bar prozore zatvorite. Unaprijed zahvalni, vaši susjedi (i okolno susjedstvo)’, stoji u poruci naljepljenoj na zgradi.



U međuvremenu je stigao i odgovor glasnih mladih susjeda. Zahvalili su se na ‘dobrodošlici’ i poručili: ‘Sorry, but not sorry’.

‘Dragi susjedi! Kao mladim ljudima koji se vole drago nam je da nam želite dobrodošlicu. Ali nam i nije baš drago da non stop slušamo vašu djecu kako urliču i žene koje viču na muževe. Voljeli bismo kad bi svijet bio sretno mjesto bez nasilja i uplakanih dječjih lica i nesretnih žena. Samo ljubav! (Sorry na vođenju ljubavi, but not sorry)’, poručili su novi susjedi s 3. kata.