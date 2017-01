SUMNJIVI POSLOVI CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB: Zemlju bolesnog čovjeka prodali u bescjenje!

Čovjek s teškom životnom pričom zbog svog zdravstvenog stanja nije radno sposoban te bi se o njemu trebala brinuti država. No, čini se kako umjesto te ‘brige’ država rasprodaje njegovu imovinu i to po smiješnim cijenama.

Slučaj Zorana Peruška, koji je zbog zdravstvenog stanja lišen poslovne sposobnosti, digao je na noge stanovnike sela Šegotići u istarskoj općini Marčana. Imovina koju ima u nasljedstvu pozamašna je pa je država, kako bi financirala njegovu skrb, prodala njegova dva zemljišta površine više od 14 tisuća kvadrata, smještena na atraktivnim lokacijama.

Mještani tvrde kako je to, unatoč mnogo boljoj ponudi drugog zainteresiranog kupca, učinjeno po cijeni višestruko manjoj od tržišne i to istoj osobi koja je sama platila procjenitelja. Ekipa Provjerenog Nove TV ove navode je provjerila i u jednoj agenciji za nekretnine koja je procijenila kako je Zoranova zemlja mogla postići i do 50 posto bolju cijenu.

14 kuna po kvadratu

Dva zemljišta na atraktivnim lokacijama, površina više od 14 tisuća kvadrata. Ukupna cijena – 200 tisuća kuna ili 14 kuna po kvadratnom metru.



Iako kažu da je u Zoranovom slučaju formalno-pravno sve u redu, iz Ministarstva socijalne politike potvrdili su kako i sami provode nadzor nad spornom kupoprodajom.

Ako se pita mještane sela Šegotići nedaleko Duge Uvale, dileme nema. Pulski Centar za socijalnu skrb njihovom rođaku i susjedu Zoranu Perušku nanio je nesagledivu štetu.

Ravnatelj ‘nije vidio mail’

‘Ne postoji zakon, ali doista ima prostora da se te stvari ugrade u neke zakone, upravo zbog toga da se smanji sumnja u manipulaciju. Da li se moralno može učiniti nešto drugačije u takvim situacijama, to tek trebamo utvrditi, pa bih molila cijenjenu javnost da imaju malo strpljenja. U svakom slučaju mi ćemo se time ozbiljno pozabaviti’, rekla je Maja Vučinić Knežević, pomoćnica ministrice socijalne politike.

Ravnatelj pulskog Centra za socijalnu skrb nije htio pred kamere, no u razgovoru je priznao kako mail prvog zainteresiranog kupca nije vidio, a i da je, na njega ne bi odgovorio jer ga na to ništa ne obvezuje.