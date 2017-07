SUKOB ZAŠTITARA I UDRUGE BIVŠIH OVISNIKA NA ZRĆU: ‘Udario me nogom, a nitko od policajaca nije uopće reagirao’

Borba Grada Novalje i zagrebačke udruge Stijena RESOC za oko 11 tisuća četvornih metara izuzetno atraktivnog zemljišta ispred jedne od najpoznatijih hrvatskih plaža – Zrća u Novalji – nastavlja se i dalje.

Jučer su članovi ove udruge, koja se bavi socijalnom reintegracijom bivših zatvorenika i rehabilitiranih ovisnika, ponovno pokušali, kako kaže njen predstavnik Zoran Jelić, “samostalno zaštititi pravni poredak pomoću instituta samopomoći i osigurati da posjed koji punopravno uživaju bude pod njihovim nadzorom”.

No, i ovaj treći pokušaj bio je neuspješan – na zemljištu koje Grad Novalja koristi kao parkiralište i okretište autobusa koji turiste dovoze do Zrća, baš kao i krajem lipnja te sredinom ovoga mjeseca, dočekali su ih zaštitari i spriječili ih da uđu na zemljište za koje tvrde da imaju pravo posjeda.

“Pozvali smo policiju, ali nas policajci, iako su došli, nisu zaštitili. Čak niti kada je došlo do naguravanja kada sam sprejem pokušao označiti naš posjed. Tada me čak jedan čovjek udario nogom, ali nitko od policajaca nije reagirao”, prepričao je ukratko za Novi list jučerašnja događanja Zoran Jelić, koji, ogorčen još jednim neuspješnim pokušajem, za sudjelovanje u korupciji optužuje i policiju i postavlja i pitanje političke odgovornosti ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića.



“A imali smo najbolju namjeru da na ovome zemljištu, koje se nalazi tik uz poznatu plažu na kojoj se okupljaju mladi, ponudimo alternativu onima kojima je dosta zabave kakva se na toj plaži pruža. Riječ je o preventivno-donatorskoj kampanji “Sweet Life” koja je podrazumijevala da, uz simbolične donacije, dijelimo vodu, voće, sladolede, ali i neku sasvim drugu vrstu zabave mladima”, objašnjava ovaj diplomirani kriminalist koji se već petnaest godina bavi rehabilitacijom bivših zatvorenika i ovisnika, dodajući da se sve ovo događa zbog toga što su “nekome pomrsili planove” kada su u travnju ove godine od tvrtke Abacus Media uzeli u podzakup sporno zemljište.

Ovo zemljište, koje je u zemljišne knjige Općinskog suda u Zadru upisano kao pašnjak i šuma, Grad Novalja koristi već niz godina i tu je uredio parkiralište na kojemu parkiranje naplaćuje gradska tvrtka Arburoža te okretište za autobuse koje koristi lokalni autobusni prijevoznik Sito. No, problem je što je to zemljište godinama u vlasništvu (ili je barem do nedavno bilo) obitelji Vlahov i nasljednika obitelji Markovina koje s Gradom Novaljom ni na koji način nisu regulirali odnose.

U travnju ove godine jedan od njih, Nikola Vlahov, odlučio je svoje čestice dati u zakup na određeno vrijeme zagrebačkoj tvrtki Abacus Media, a oni tamo dovoze nekoliko montažnih kućica i postavljaju ih na rubne dijelove zemljišta te sklapaju ugovor o podzakupu bez naknade s udrugom Stijena RESOC, koja je tamo planirala angažirati nekoliko svojih članova.

No, pokušaji da se s Gradom Novaljom dogovore o mogućnosti poslovanja, nisu uspjeli.

Naprotiv! U petak, 23. lipnja, kada je Abacus Media prvi puta pokušala ući na posjed za koji su imali ugovor, Grad Novalja se na to zemljište upisao kao jedini vlasnik.

Prema izjavama koje prenose lokalni mediji, Grad Novalja tvrdi da je sve bilo – po zakonu. Pozivaju se na Zakon o cestama, navodeći kako su na svojim web stranicama i u Zadarskom listu uputili javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojemu je nerazvrstana cesta da započinje evidentiranje tih cesta oko Zrća, ali se na taj poziv – nitko nije javio. Nakon toga oni su upisali vlasništvo nad nekretninom koju su i tako koristili i to, tvrde, sukladno odredbama Zakona o cestama. Odmah su donijeli i Rješenje kojim su od tvrtke Abacus media zatražili da u roku tri dana uklone deset montažnih objekata koje su tamo postavili i to je rješenje postalo izvršno 27. lipnja, onoga dana kada je potpisan ugovor od podzakupu s udrugom Stijena RESOC.

Toga dana dogodio se i prvi incident u kojemu je Zoran Jelić zamalo stradao kada je fotografirao vozača kombija koji je odvozio opremu Abacus medie.

“Nasrnuo je na mene najprije kombijem, zatim me udario po ruci i izbio mobitel, te ga pregazio i to je sve prijavljeno u PP Novalja”, kaže Jelić. Drugi incident dogodio se 11. srpnja, za kada je bila zakazana deložicija i kada su uhićena i tri člana udruge, a i jučer je atmosfera bila “nabrijana” do usijanja.

“Plan nam je ponovo alarmirati sve nadležne institucije kako bi zaštitili posjed za koji imamo važeći ugovor o korištenju do kraja listopada. Vlasništvo je, očito, sporno i ono će se vjerojatno dokazivati na sudu. No, neosporno je da smo mi u posjedu, a to se pravo može narušiti samo sudskim putem”, kaže za Novi list Zoran Jelić, diplomirani kriminalist koji ne odustaje od ideje da se projekt udruge koju predstavlja i ostvari na zemljištu tik uz popularnu plažu kako bi njezini korisnici imali alternativu “razuzdanim zabavama”.