STRUČNJAK O ZAHTJEVU ŽELJKE MARKIĆ: ‘Od jedan do ‘U ime obitelji’ je to ‘U ime obitelji’, suludo!’

‘Teško mi je diskutirati o tome i mentalnom sklopu koji može neki takav prijedlog dati. Oni zazivaju neka vremena protiv kojih se deklarativno bore, smiješno mi je to’, kaže komunikacijski stručnjak Marko Rakar o zahtjevu udruge ‘U ime obitelji’.

Nakon što je udruga U ime obitelji ustvrdila da se objavama o presudi haškoj šestorci i Slobodanu Praljku na Facebooku krši Ustav RH i od Vlade zatražila blokadu na Facebooku, o svemu se oglasio stručnjak za komunikacije i informacije, Marko Rakar.

ŽELJKA MARKIĆ TRAŽI REAKCIJU VLADE: ‘U najkraćem roku stanite na kraj cenzuri koju Facebook provodi u Hrvatskoj’

‘Facebook automatizmom briše određene objave, ne razumije o čemu se zapravo radi’

Za N1 je rekao da se radi o masovnim prijavama povreda Facebook pravila, kojima određene grupacije žele eliminirati suparnike. Pojašnjava da Facebookovi algoritmi reagiraju na prijave za, primjerice, spam, govor mržnje, provokaciju.



‘U pravilu je gotovo sigurno da možemo pretpostaviti da je masa prijava natjerala FB da automatizmom briše određene postove ili stranice’, objašnjava Rakar i dodaje da se s tim problemom Facebook susreće diljem svijeta, no kod nas takvo što još nije zabilježeno.

Ističe da se ta društvena mreža zbog ogromnog broja korisnika jednostavno mora oslanjati na automatske mehanizme, objave nitko ne briše fizički. Tu je i problem prijevoda jer su prijave upućene na hrvatskom jeziku.

‘Da su na engleskom, shvatilo bi se prilično brzo o čemu je riječ, no vjerujem da će se to normalizirati za dan, dva’, kaže.

‘Facebook boli briga što se događa u Hrvatskoj’

Kada je riječ o zahtjevu udruge U ime obitelji da Vlada RH utječe na Facebook, ovaj komunikacijski stručnjak kaže:

‘Od jedan do ‘U ime obitelji’ je to ‘U ime obitelji’. Suludo je to, teško mi je diskutirati o tome i mentalnom sklopu koji može neki takav prijedlog dati. Oni zazivaju neka vremena protiv kojih se deklarativno bore, smiješno mi je to.’

Stranice se ne brišu za stalno već se suspendiraju najdulje na mjesec dana, dok su objave obrisane trajno.

Upitan radi li se o političkoj cenzuri, Rakar kaže:

‘Iskreno, FB boli briga što se događa u RH. Apsolutno ih to ne zanima, vjerojatno moraju i na kartu pogledati gdje je Hrvatska. Zanima ih samo koliko im profita stvara. Širina slobode govora Amerikanaca je vrlo vrlo široka i jedna je od njihovih temeljnih vrijednosti. Misliti da će oni tu nešto cenzurirati – to je totalno suludo’, kaže i dodaje da je temelj civilizirane rasprave uvažavanje suprotne strane.

‘Koriste svaku moguću situaciju da eskaliraju sukob’

Na pitanje je li internet bojno polje hibridnog rata, Rakar odgovara da se tamo hibridno ratuje od početka.

‘Postoje političke i društvene grupacije koje se ne uspijevaju međusobno dogovoriti, nepomirljivi su njihovi stavovi i koriste svaku moguću situaciju da eskaliraju sukob. Internet je u tome jako dobar jer nema žrtava, s druge ste strane ekrana i mislite da ste anonimni i ljudi si onda dopuštaju što nikada jedni drugima u lice ne bi rekli’, rekao je Rakar za N1.