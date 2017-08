ŠTROMAR O STAMBENIM KREDITIMA KOJE SUFINANCIRA DRŽAVA: ‘Zakonom je sve točno određeno…’

Potpredsjednik Vlade, ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar (HNS) objasnio je prema kojim će se kriterijima birati građani kojima će država sufinancirati stambene kredite, ali i zašto je odgođeno uvođenje poreza na nekretnine.

Natječaj temeljem Zakona o subvencioniranju stambenih kredita, na koji će se moći prijaviti mlađi od 45 godina koji nemaju vlastitu nekretninu ili im je postojeća premala, samo što nije raspisan, a onima koji ostvare pravo, država će četiri godine plaćati pola rate kredita. Naravno, postoje kriteriji koje osoba koja se prijavljuje na natječaj da primanje subvencije za kredit. Ministar Štromar pojasnio je tko će imati pravo na subvencionirani kredit i prema kojim će se pravilima birati.

‘Mislim da neće biti problema sa subvencioniranim kreditima jer sve ide po planu, trenutno je objavljen natječaj da se jave one banke koje žele sudjelovati u projektu. Prema mojim informacijama, dosta je banaka zainteresirano i one svoje ponude trebaju dati do 14. kolovoza. Nakon toga s njima odrađujemo tko što treba raditi i koja su prava banaka i koje su obveze Agencije za posredovanje nekretninama. Negdje krajem ovog mjeseca ili prvih dana rujna bit će objavljen natječaj za građane da se mogu javiti za subvencionirane kredite’, odgovorio je Štromar novinaru N1 televizije na pitanje hoće li biti problema, s obzirom da se još ne zna koje će banke biti uključene, a rok za objavu natječaja istječe.

Ukratko je kazao kako sve funkcionira po principu ‘tko prvi, njegova djevojka’, no kako postoje i drugi uvjeti. Napominje da je najvažnije na vrijeme prikupiti svu potrebnu dokumentaciju za prijavu na natječaj.

‘Zakonom je sve točno određeno. Kad banka pošalje svu dokumentaciju od građanina koji je dao zahtjev za kredit, u tom trenutku je upisan u APN-u i zna se točno u kojem trenutku je tko prikupio kompletnu dokumentaciju. Nakon što se prikupi njih dovoljno da bi se mogla potrošiti kvota od 35 milijuna kuna na godišnjem nivou, mi ćemo objaviti da zaustavljamo prikupljanje ponuda’, pojašnjava proceduru.

Komentirao je i odustanjanje od uvođenja poreza na nekretnine koji je bio planiran za početak sljedeće godine te je kazao kako smatra da će na kraju porez na nekretnine ‘ići ovakav kakav je’.

‘Očito je da nije bilo dovoljno vremena da se pripreme sve jedinice lokalne samouprave i građani. Ova odgoda će dati vremena da se dobro iskomunicira i da se točno utvrdi što je to porez na nekretnine koji se uvodi’, kazao je Štromar te dodao da će se s uvođenjem poreza koji je izazvao burne reakcje među građanima početi kada se napravi kompletna analiza i dobiju kompletne informacje.

Komentirajući krizu vlasti i višestruke sukobe na relaciji Divjak-Plenković, Štromar kaže kako takve krize nema i da stvari funkcioniraju na najbolji mogući način.

‘Nema nikakve krize Vlade, svi bi možda željeli tu krizu i da se ne uspije, ali ja garantiram da ćemo uspjeti i da će Hrvatska za tri godine biti puno bolja država i da će građani bolje živjeti’, poručio je.