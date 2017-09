STRANKA PAMETNO UPOZORILA: Porez na mobitele donijet će povećanje cijena za građane

Porez na mobitele kao novi porez ne odgovara niti jednoj karakteristici dobrog poreza i to zna svaki, čak i prosječan student ekonomije, ali očito nitko iz Vladinog okruženja, pa ni sam ministar Kujundžić, smatraju u stranci Pametno.

Ističu kako uvođenje novog poreznog opterećenja može završiti jedino povećanjem cijena za građane.

Opterećenje za jednu industriju

‘Uvođenje poreznog opterećenja samo jednoj industriji, konkretno trima operatorima koji jedini pružaju usluge svim građanima, može završiti jedino i nikako drugačije nego povećanjem cijena za građane. Uvođenje poreza na mobitele neće smanjiti dobit tzv. zločestih stranaca koji zarađuju na telekomunikacijskim uslugama.

Oni će naprotiv, osim povećanja cijena, srezati operativne troškove tj. otpustiti još par stotina hrvatskih radnika i smanjiti investicije. Ne zaboravite da smo isti film već gledali’, tvrdi Dražen Breglec, član stranke Pametno i ističe: ‘Intervencija linearnim opterećenjem na tržištu gdje prvi operater još uvijek izrazito dominira, a gdje je još uvijek ranjiv treći, najmanji i najmlađi, koji je donio istinsku konkurenciju i razbio duopol, što je rezultiralo s preko milijardu i pol kuna godišnje manje troška za hrvatske građane, znači opasno ugrožavanje baš tog, trećeg, i prijeti ponovnom uspostavom duopola.

A takav bi razvoj situacije donio pogubne posljedice za cijelu ekonomiju. Ministar Kujundžić o tome očito nije dovoljno informiran, ali po cijenu ostavke, to mu moraju, ako treba i nacrtati i u tome ga spriječiti ministar prometa, gospodarstva pa i sam premijer’.

Prijeti proces pred EK

Važno je uočiti i to, navode u Pametno, da će o ovom porezu, bude li uveden, postupak vjerojatno pokrenuti i Europska komisija. Zna to svako tko ima imalo iskustva s EK, no oni o tome ne mare. Uvođenjem poreza trošak istog bi operateri doslovno prebacili na teret građana, poduzetnika, mladeži i najviše bi ga osjetili oni koji i do sad jedva plaćaju svoje račune i bivaju blokirani zbog režijskih troškova.

Za potrebe zdravstva, iz proračuna u 2017. izdvaja se 9,8 milijardi, a preko HZZO-a još 22,8 milijardi kuna.

Povećanje participacije

‘Novom idejom oporezivanja mobitela s 10 posto uveo bi se novi namet, a s istim postotkom ušteda u vlastitom dvorištu ne bi uopće trebalo uvoditi nove namete. Navodno je ministar Kujundžić izvrstan stručnjak u onom za što se školovao i što je proteklih desetljeća radio, u liječenju ljudi. I tu dolazi ključno pitanje – zašto se ministar ne bavi onim što mu ide i ne pusti da se politikom bave ljudi koji neće raditi štetu, već zemlji donijeti napredak?

Povećanje prihoda zdravstva neće čak zaustaviti troškove, nego ih spiralno povećati. A najgore je da ispod radara prolazi povećanje participacije bolničkog liječenja što je još jedan pravi udar na svih koji trebaju bolničko liječenje, znači na najugroženije’, zaključuje Maja Vehovec, potpredsjednica Pametno.