ŠTO JE TOČNO RAZBJESNILO KERUMA I ZAŠTO JE NAPAO OPARU: Ovo su riječi koje su ‘zakuhale’ sučeljavanje

Na sučeljavanju dvojice kandidata za splitskog gradonačelnika u redakciji Slobodne Dalmacije, Željka Keruma i Andre Krstulovića Opare izbio je incident na rubu fizičkog sukoba, a snimka Kerumovog vrijeđanja HDZ-ovog kandidata izašla je u javnost.

Rasprava je počela mirno, ali vrlo brzo je to prestala biti. Kerum se i tijekom sučeljavanja neprimjereno obraćao Opari, a prvi je sukob počeo oko budućnosti Spaladium arene kad je Kerum optužio Ivana Kureta, bivšeg gradonačelnika iz redova HDZ-a da je potpisao neke anekse ugovora koje nije smio. Opara mu je odgovorio da to nije točno i uzvratio protumjerom: rekao je kako Kerum nije platio obaveze Splita prema državi te da je loša situacija Spaladium arene njegova krivica, piše Slobodna Dalmacija.

‘Gospodine Opara, nemojte raditi one man show. Ovo što on priča da će vratiti 53 milijuna kuna, to može samo luđak. Prvo što ću učiniti je ponuditi bankama deset posto od stvarnog duga. Banke prodaju svoje rizične plasmane za deset posto vrijednosti, to je evidentno’, kaže Kerum.

‘Hoće li poduzetnik Kerum u bilo koju banku ušetati i tražiti reprogramiranje 1,7 milijardi kuna?’, pita Opara.

‘Dosadili ste Bogu i čoviku, petljate bezveze. Od tih milijardu i 700, milijardu i 690 je od Željka Keruma. Ja sam već sad otkupio od svih banaka potraživanja. Opara, ja nisam dužan ništa!’, ističe Kerum, a Opara ga pita koliko je dugova vratio.

‘Sram Vas bilo! Recite što ste radili u Milanu? Tko će glasovat za Vas? Je li vidite na što sličite? Sram vas bilo! Nismo mi toliko evoluirali i postali liberalni da će građani Vama dat glas. Oćemo završavat priču ili ćemo ić ća?’, počeo je Kerum, nakon čega su se posvađali i oko parking mjesta na Zapadnoj obali. Opara je, naime, rekao da je Kerum ta parkirališna mjesta ukinuo zbog svog hotela, na što mu je on uzvratio da je poludio.

‘Pa budalo jedna, kreteni kao ti ne mogu se prodavat za sitnu lovu. Ovo je bolesno, ić ću ća’, rekao je Kerum, a HDZ-ov kandidat je ustvrdio da je rasprava prestala biti civilizirana.

Nakon prestanka službenog sučeljavanja, kad su se kamere isključile, mikrofoni su zabilježili i prijetnju u kojoj je Kerum Opari rekao: “Što me gledaš, hoćeš li kroše, majmune glupi”.

Nakon toga, Kerum je pokupio stvari i iživciran napustio salu te na izlazu svome protivniku dobacio – “pederčino”.

