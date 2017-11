HRVATSKA NA UDARU LEDENE FRONTE: Nakon ugodnog vikenda stiže snijeg, ponegdje će pasti i više od pola metra!

Vikend koji je pred nama bit će, što se vremena tiče, promjenjivo oblačan sa sunčanmim razdobljima i najvišim dnevnim temperaturama do 14 stupnjeva u unutrašnjosti te 17 na Jadranu.

Danas će, prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), na kopnu biti umjereno do pretežno oblačno, a većinom u gorju može pasti malo kiše. Nakon jutarnje magle poslijepodne su moguća kraća sunčana razdoblja. Na Jadranu će biti promjenjivo, dok u drugom dijelu dana, mjestimice uz obalu, može pasti i malo kiše. Vjetar na kopnu bit će slab, a na Jadranu će puhati slabo do umjereno jugo i istočnjak. Najviša dnevna temperatura od 9 do 13, a na Jadranu od 14 do 18 stupnjeva celzijevih.

Potreba za zimskom opremom prije zakonske obveze

Za vikend će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i malo kiše na Jadranu. Međutim, od ponedjeljka se očekuje oblačnije vrijeme s obilnom kišom, u gorju i snijegom kojeg može biti i u nizinama te vjetrovito i osjetno hladnije.

Neće to biti prvi ovojesenski snijeg jer je na meteorološkoj postaji Zavižan 23. listopada izmjeren snježni pokrivač od 30 cm. Padanje snijega, ali i njegovo zadržavanje na tlu u studenom je uobičajena pojava, i to posebice u gorju. Stoga, zakonska obveza uporabe zimske opreme odnosno zimskih guma na motornim vozilima započinje 15. studenog. A ove će godine, prema našim prognozama, potreba za zimskom opremom preduhitriti zakonsku – upozoravaju iz DHMZ-a.



Sve u svemu, početak idućeg tjedna bit će obilježen novim obilnijim oborinama i prvim ovosezonskim ozbiljnijim snježnim pokrivačem.

U dijelovima lLike i do 50 centimetara snijega

Tijekom ponedjeljka u naše će se krajeve sa sjevera, u sklopu duboke doline, spustiti izrazito hladan zrak, a u Genovskom će se zaljevu formirati duboka ciklona koja će se, potom, nekoliko dana zadržavati nad Italijom i Jadranom te popunjavati.

Nakon uglavnom suhe subote, u nedjelju će, s jačanjem juga, izraženije kiše biti već krajem dana, a u noći na ponedjeljak kiša će prijeći u snijeg u višem gorju. Prema sadašnjim prognostičkim materijalima do utorka će u višim predjelima gorske Hrvatske pasti između 15 i 30 cm snijega, a u dijelovima Like vrlo vjerojatno i oko 50 cm. S

nijega prolazno može biti u nekim nizinama unutrašnjosti te duž obale i na otocima nošenog jakom i olujnom burom koja će zapuhati u ponedjeljak na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana, no s obzirom da je tlo još razmjerno toplo on će se brzo topiti.

Prvi ozbiljniji snijeg zaslužuje pozornost

Početak idućeg tjedna, kažu u DHMZ-u, obilježit će obilne oborine, snijeg i zimski uvjeti, posebice u gorju te jak i olujan vjetar. Padanje snijega u studenom, napominju, uobičajena je pojava, no, ipak, prvi ozbiljniji snijeg, a osobito mjestimična obilna oborina koja je vrlo vjerojatna početkom idućeg tjedna (nakon već dosta kišovitog ovog tjedna) te jak i olujan vjetar zaslužuju dodatnu pozornost.

Osim u unutrašnjosti, poprilično hladno idući tjedan bit će i na Jadranu. Stoga u DHMZ-u upozoravaju vozače da, ako planiraju putovanje, svakako pripreme zimsku opremu.

