STIGLA JE PRESUDA ZA DUG IZ 2009.: SDP mora platiti čak 10 milijuna kuna za kampanju Milana Bandića

U SDP-u dug prema Televiziji Sljeme nisu priznavali jer je račune za taj dug potpisala dužnosnica stranke koja za to nije bila ovlaštena.

Jutarnji list u današnjem izdanju piše da je predsjednik SDP-a, Davor Bernardić, 22. siječnja primio konačnu presudu prema kojoj ta stranka mora platiti čak 10 milijuna kuna za izbornu kampanju Milana Bandića iz 2009. godine, kada je on još bio član SDP-a.

4,3 milijuna popeli se na deset

Radi se o 4,3 milijuna kuna troškova za kampanju zagrebačkog gradonačelnika, koje su sada nakon četiri godine s kamatama došle do iznosa od čak 10 milijuna kuna. Naime, Milan Bandić se 2009. kandidirao za gradonačelnika Zagreba, a dug seže upravo iz te kampanje. Tada je Televizija Sljeme podmirivala neke SDP-ove račune, a Bandić je u to vrijeme još bio član SDP-a. Suvlasnik te televizije, ali i jedan od organizatora Bandićeve kampanje bio je Slobodan Ljubičić Kikaš, tako da je on od stranke imao velika potraživanja, no oni mu taj novac nisu nikad platili.

SDP nije priznavao dug prema Televiziji Sljeme

U toj stranci dug prema Televiziji Sljeme nisu priznavali jer je račune za taj dug potpisala dužnosnica stranke koja za to nije bila ovlaštena. U međuvremenu se promijenila garnitura u SDP-u, a pristaše Milana Bandića zamijenili su oni na čelu s Davorom Bernardićem. Jutarnji list je 2014. godine pisao da su sudski sporovi tada bili u nadležnosti središnjice stranke, a pisali su i da je Slobodan Ljubičić nekoliko godina prije toga službeno izašao iz SDP-a. Dug je sada, godinama, uz kamate narastao na čak deset milijuna kuna.



Ljubičićev odvjetnik Vedran Podlipec kaže kako je 22. siječnja SDP-u počeo teći rok od 15 dana za podmirenje duga, a ako u tom roku ne plate, presuda će postati pravomoćna i ovršna. Tvrdi i da je njegova stranka bila zainteresirana za dogovor, točnije, da se podmiri samo glavnica, ali kaže i kako u SDP-u nije bilo sluha za to.