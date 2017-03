SRPSKO NARODNO VIJEĆE: U Hrvatskoj je lani bio 331 slučaj nasilja i diskriminacije nad Srbima

Po podacima koje je Srpsko narodno vijeće (SNV) objavilo u utorak, tijekom prošle godine u Hrvatskoj je zabilježen 331 slučaj nasilja i drugih oblika poticanja na diskriminaciju prema Srbima što je 57 posto više nego u 2015. godini.

“Ovo nije 331 izoliran slučaj, već 331 prostor iza kojih se nalazi na stotine drugih slučajeva koje je teško popisati. Ne radi se o izoliranim slučajevima već o fenomenu koji se širi i koji je s margina ušao u javni prostor”, poručio je predsjednik SNV-a Milorad Pupovac na konferenciji za novinare.

Trend diskriminacije će se nastaviti

“Tijekom prošle godine došlo je do drastičnog porasta pojava kojima se želi diskriminirati Srbe u Hrvatskoj. Podatke smo bilježili po prijavama pojedinaca i iz različitih medija”, pojasnila je Tamara Opačić, autorica biltena SNV-a koji donosi pregled podataka o govoru mržnje, etničkoj netrpeljivosti i historijskom revizionizmu.

Opačić smatra kako će se takav trend nastaviti, na što ukazuje i događaj u Sinju gdje je u ponedjeljak na pravoslavnoj crkvi osvanuo grafit “Za dom spremni”, a slično je zabilježeno tijekom prošlog mjeseca u Bjelovaru.



“Najveći skok je uočen u načinu izvještavanja medija jer je, pored desničarskih portala koji bez sankcioniranja promoviraju ustaški režim ili negiraju holokaust ili genocid, diskriminatorni govor uočen i na HRT-u”, rekla je Opačić.

Zabrinjava, kaže, i podatak da je tijekom prošle godine zabilježeno ukupno 16 fizičkih napada na pripadnike srpske manjine.

SRAMOTNE NALJEPNICE SA STABLOM NA KOJEM VISE LJUDI: Zgroženi Srbi za sve krive predsjednicu i premijera

Govor mržnje iz usta dijela katoličkih svećenika

U Hrvatskoj je javnosti najviše odjeknuo slučaj mladića Jovana Matijevića, prebijenog u Okučanima, po čijem je svjedočanstvu uzrok napada bila njegova srpska nacionalnost, no policija je jednako tretirala i njega i napadače. Policija je cijeli slučaj vodila po prekršajnom postupku, zbog čega će i žrtva i napadači biti novčano kažnjeni”, kaže Opačić.

Također je zabilježen rekordan broj od 42 izjave i postupaka javnih osoba koje su otvorene promovirale ustaštvo i koristile govor mržnje ili druge oblike jezičnog nasilja, a dobar dio tih izjava potekao je od dijela katoličkog svećenstva, rekla je.

Dok su pripadnici srpske zajednice preklani primili nekoliko uvredljivih pisama i poruka preko društvenih mreža, u 2016. zabilježeno je njih 62, najviše na račun SNV-a i redakcije tjednika Novosti, a dio tih poruka sadržavao je i prijetnje smrću.

Javno pozivanje na progon i kršenje prava Srba

“Posebno brine što je tijekom prošle godine zabilježen dosad najveći broj okupljanja i uličnih akcija kojima se pozivalo na progon Srba i oduzimanje njihovih Ustavom i zakonom zagarantiranih prava. Najveći broj takvih akcija prošao je bez reakcije represivnog aparata, prije svega policije”, kaže Opačić.

Među takvim akcijama izdvojila je lanjski prosvjed ispred Agencije za elektroničke medije, na kojem se unisono uzvikivalo “Za dom spremni”, no policija nije kaznila ni jednu osobu.

Zamjeraju i javnoj promociji filma Jakova Sedlara “Jasenovac. Istina”, koji se temelji na nizu krivotvorina. “Taj se film prikazivao u nekim hrvatskim školama dok se istovremeno u jednoj šibenskoj školi zabranila izložba o Ani Frank“, istaknula je Opačić.

Zamjerila je i jer je ploča u Jasenovcu s natpisom “Za dom spremni” prošla bez reakcije represivnog aparata i tamo stoji već četiri mjeseca. “Najveći broj antidiskriminacijskih zakona se zapravo ne provodi u praksi”, zaključila je.

PUPOVČEV ODGOVOR BRKIĆU: ‘Nit’ sam tražio sigurnije mjesto niti ću ga tražiti. Ovo je i moja zemlja!’

“Bilten smo radili kao ustavni patrioti ove zemlje”

Bilten koji su predstavili, kaže Pupovac, radili su kao “ustavni patrioti ove zemlje”. Ovim što govorimo, stvaramo osnovu da zakonodavac zna prepoznati pojavu govora mržnje, ustvrdio je šef SNV-a.

Vlada je, ističe Pupovac, očito mislila da se to neće širiti i rasti, da će demokratske poruke Vlade biti dovoljne da to zaustave, no to se ne događa. “Vlada očito mora početi govoriti jezikom koji će te grupacije razumjeti”, poručio je Pupovac.

Ovo je, kaže, prošlost koja nam oduzima sadašnjost i budućnost, ali ne samo pripadnicima srpske zajednice, već i samoj Vladi.

Na pitanje dovode li takvi podaci u pitanje podršku SDSS-a Vladi Pupovac je odgovorio: “SDSS i dalje podržava Vladu i očekuje da ćemo zajedno sa ostalim zastupnicima znati i moći reći ‘ne’ toj pojavi”.

KAKO AMERIČKA VLADA VIDI HRVATSKU: Korupcija, pritisci na medije, nasilje prema manjinama… i još puno toga