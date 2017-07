SLOVENSKI MEDIJI: ‘Hrvatska je stjerana u kut, postoje vrlo učinkoviti instrumenti prisile’

Paralelno sa zaoštravanjem retorike slovenskih dužnosnika oko provođenja presude arbitražnog suda o granici koju Hrvatska ne priznaje zaoštrava i pisanje vodećih slovenskih medija koji očekuju da će Hrvatsku na poštovanje presude prisiliti Europska unija.

Više velikih članica koje su među osnivačima unije očekuje od Hrvatske da će poštovati i implementirati presudu kao dio međunarodnog prava, što je bit europske pravne kuulture, navodi u subotu u komentaru ljubljansko “Delo”, vodeći slovenski dnevnik.

Premda je Europska komisija na početku pokazivala znakove oklijevanja, Bruxelles je na kraju ipak nastupio s jasnim stajalištem jer je temelj EU-a da djeluje kao zajednica prava u kojoj su odnosi regulirani zajendičkim pravilima i načelima, tvrdi u komentaru “Delov” dopisnik iz Bruxellesa Peter Žerjavič.

On tvrdi da je došao do zapisnika zasjedanja zadnjeg kolegija Europske komisije “iz kojega je jasno da se odluka arbitražnog suda ne tretira kao marginalna tema i da se to tiče same esencije Europske zajednice”.

REZULTATI ISTRAŽIVANJA: Evo što hrvatski građani misle o odluci Arbitražnog suda o granici sa Slovenijom

To znači, navodi komentator slovenskog lista, da arbitražni pravorijek više uopće ne može biti razmatran kao bilateralno pitanje. Istina, međunarodno i europsko pravo nemaju svoju policiju koja bi države prisilila da poštuju takve odluke. No, za one države koje se ponašaju poput Hrvatske, a same su često ovisne o odlukama Komisije, postoje neformalni ali vrlo učinkoviti instrumenti pritiska”, navodi “Delo”.

ERJAVEC ZADOVOLJAN PORUKOM EK O ARBITRAŽI: ‘Bruxelles nam je ponudio pomoć jer žele da Hrvatska shvati kako presudu treba poštovati’

“Poštovanje arbitražne odluke mnogo je šire pitanje od graničnog spora, pa se čini da je Hrvatska sada stisnuta u kut i da joj treba strategija za izlazak iz faze koja zapravo znači negiranje realnosti. U takvoj će situaciji morati sama presuditi kada će odustati od tvrdoglavosti i ponašanja koje joj samo donosi štetu”, napominje slovenski komentator.

I političari sve oštriji

Slovenski političari zadnjih dana zaoštravaju retoriku poručujući Hrvatskoj da će morati pristati na implementaciju presude arbitara donesenu 29. lipnja i da Ljubljana nije spremna razgovarati o bilateralnom rješenju.

Premijer Miro Cerar kazao je početkom tjedna da je Slovenija već započela s pripremama na mirnu implementaciju presude, ali da će je primijeniti “drugim političkim načinima” ako bi se pokazalo da Hrvatska ostaje pri sadašnjem stajalištu da odluka arbitara zbog kompromitacije arbitražnog postupka na nju nema pravnih učinaka i da je Hrvatska izašla iz arbitražnog postupka prije ne dvije godine, jednoglasnom odlukom Sabora.

Slovenski ministar vanjskih poslova Karl Erjavec u petak je pak u pismu potpredsjedniku Europske komisije Timmermansu naveo da Hrvatska ne poštuje granicu na moru kako su je odredli arbitri te da “upadima” u slovensko teritorijalno more u Savudrijskoj vali krši suverenost Slovenije, a time, kako je kazao, i cijelog Schengenskog prostora.