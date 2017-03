SKORO SE POTUKLI VRDOLJAK I ČIKOTIĆ: Umjesto ‘šamani’ predsjednik HNS-a čuo ‘šamari’ pa pobjesnio

Burna se rasprava o cijeni plina u HRT-ovoj emisiji Otvoreno nastavila i nakon snimanja emisije, i to žestokim obračunom koji je gotovo završio tučom državnog tajnika za energetiku Ante Čikotića i bivšeg ministra gospodarstva Ivana Vrdoljaka, piše Novi list.

Svađa se nastavila u HRT-ovom kafiću, a nakon brojnih psovki kojima je Čikotić počastio Vrdoljaka, situacija je bila na samom rubu tučnjave.

‘U emisiji sam se morao suzdržavati, sada više neću’

Sve je kulminiralo kad je Vrdoljak Čikotiću rekao da je tijekom svog mandata uspješno restrukturirao HEP. Čikotić je pak smatrao da je za dobre rezultate HEP-a zaslužna dobra hidrologija te da i on može tako ‘uz pomoć dva šamana’ biti uspješan, piše Novi list i dodaje kako je Vrdoljak od riječi ‘šamani’ pogrešno čuo ‘šamari’, što je bilo dovoljno za kulminaciju svađe. Ipak su ih uspjeli smiriti ostali koji su se našli u njihovom društvu.

Novi list ima neslužbene informacije da je Čikotić bivšeg ministra čak prijavio policiji, no on je to demantirao rekavši da se uopće nije dogodio incident već samo nastavak rasprave o kojoj su govorili i u emisiji. Čikotić je tako rekao da je sve bilo tek ‘iznošenje iskustava i mišljenja’, dok se Vrdoljak još nije očitovao o svemu.



Unatoč toj ublaženoj verziji, svjedoci ipak kažu da je Vrdoljak ‘poludio na Čikotića’ te rekao da se neće suzdržavati kako je to morao u emisiji. A zasigurno ga je uznemirila i činjenica da Čikotićevo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike istražuje nepravilnosti u ugovoru s vjetroelektranama iz 2015.