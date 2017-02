SANDRA ŠVALJEK KAMPANJU ZAPOČELA U TRAMVAJU BROJ 13: ‘To je za sreću’

Kandidatkinja za gradonačelnicu Grada Zagreba, Sandra Švaljek, svoju je kampanju započela na Trgu Eugena Kvaternika, vožnjom u tramvaju broj 13.

Objašnjavajući zašto je izabrala baš tramvaj broj 13, Švaljek je kazala da je ispalo slučajno, ali da je broj – dobar. “Većina ljudi kaže da im broj 13 donosi sreću, priklonit ću se njima”, kazala je Švaljek, piše N1.

Tramvaj je, kaže, za početak kampanje izabrala zato što je nedavno održala konferenciju čija je tema bio upravo rad Zagrebačkog holdinga, na kojemu su sudjelovali i radnici Holdinga i sindikati. “Govorili smo o temama koje su važne za radnike Holdinga, agencijskoga rada i slično”, kazala je.

VELIKI OBRAČUN ZA ZAGREB: Vrh SDP-a gura Bernardića u bitku protiv Bandića, a od HNS-a traže nešto nezamislivo



“Upozoravam na pitanje agencijskih radnika, smatram da taj način rada i zapošljavanja nije primjeren i potreban u Zagrebačkom holdingu, osim za one sektore kojima je potrebam privremeni ili potvremeni rad”, rekla je Švaljek, dodavši da u Holdingu trenutačno oko 500 do 700 radnika ima agencijski ugovor, koji ih diskriminira od ostalih radnika, imaju manja materijalna prava i sigurnost “Oni su na sve načine obespravljeni. Radnike, koji su potrebni Holdingu, treba zaposliti na Ugovor o radu, a one koji nisu potrebni, ionako ne treba zapošljavati”, poručila je.

SDP TRAŽI KANDIDATA ZA GRADONAČELNIKA: Bernardić ‘bi-ne bi’, pregovarat će i sa Sandrom Švaljek

Ponovila je svoj stav da ljudi koji rade poslove koji su Zagrebačkom holdingu stalno potrebni trebali bi dobiti ugovor na neodređeno vrijeme, kakav imaju i ostali radnici Holdinga.

Obzirom da je kampanju započela vožnjom u tramvaju, novinare je zanimalo koju je kartu kupila, onu regularnu, od 10 kuna, ili nedavno uvedenu kartu od 4 kune za pola sata vožnje. “Obzirom da se radi o kratkoj vožnji, kupila sam kartu od četiri kune”, kazala je Švaljek, dodavši da nije bila protiv uvođenja ove karte, ali da je ono evidentno predizborni trik Milana Bandića. “Jeftinije su karte trebale biti uvedene i prije. Trebamo plaćati koliko se vozimo, duža vožnja – skuplja, kraća – jeftinija”, rekla je Švaljek.

Otkrila je i svoju strategiju protiv aktualnoga zagrebačkog gradonačelnika Bandića. “Treba raditi iskreno, otvoreno, pošteno i na korist svim Zagrepčanima”, rekla je Švaljek.

Švaljek je, inače, u ponedjeljak dobila nagradu za ekonomsku analitičarku godine 2016., što smatra dobrim poticajem u kampanji. “Vjerojatno to možemo interpretirati kao da imam podršku ekonomskog poslovnog sektora. Za ekonomiste se kaže da su škrti i skrbni, pa se nadam da će i mene prepoznati kao skrbnu”, kazala je Švaljek, piše N1.