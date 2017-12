BORAS O SRAMOTNOJ TUŽBI PROTIV STUDENTA: ‘Ako se ispriča zbog svoje neistinite izjave, sve ćemo zaboraviti…’

Rektor Damir Boras razloge tužbe protiv studenta Hrvatskih studija iznio je pred Senatom i ustvrdio da će tužbu povući ako se student ispriča.

Rektor Damir Boras pojasnio je danas nakon sjednice Senata razloge tužbe protiv studenta Hrvatskih studija Luke Kovača kojeg je Sveučilište tužilo zbog, kako tvrde, iznošenja neistina.

“Ja sam obavijestio Senat, dakle s obzirom na to da je kolega student dao jednu izjavu koja je prenesena od velikog broja portala, nekritički, i koja je nanijela veliku štetu. To nije akademsko, naše unutarnje, nego pitanje medija. Sveučilište je preko odvjetničke kuće zahtijevalo da se ispravi taj tekst preko Hine, oni to nisu prihvatili i onda nama nije ostalo ništa drugo nego da pokrenemo jedini način na koji se od takvih netočnosti, neistina od kojih smo stalno izloženi možemo obraniti. Sveučilište je moralo to poduzeti. Svjestan sam da je dečko mlad, da je mladenački možda neoprezan, nije mi lako zbog toga”, kazao je za N1 Boras dodajući kako je i na Senatu kazao da će povući tužbu ako se Kovač ispriča.

Pitanje odgovornosti

Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak kazala je da je tužna zbog takvog poteza, da je neprimjereno da Sveučilište tuži vlastitog studenta.

“Sloboda govora na Sveučilištu nije sloboda iznošenja neistina i blaćenja. Optužiti upravu Hrvatskih studija da su organizirali kriminalni čin provale… Nastala je velika šteta, ali općenito takve stvari se ne mogu iznositi. Dakle, postoji odgovornost, Sveučilište je izloženo velikom medijskom pritisku uz mnogo neistina, to je bilo cijelo ovo ljeto. A što se tiče ministrice, žao mi je da ona nije nazvala mene pa da ja objasnim o čemu je riječ. Ja sam svjestan i ja sam tužan što se takve stvari događaju. Moram reći, tome su dosta pridonijeli i mediji koji nekritički iznose podatke koje nisu provjerili i koje i zdrav razum za pravo ne bi prihvatio”, rekao je Boras.

Iznošenje mišljenja

Na pitanje trebaju li studenti strahovati zbog iznošenja mišljenja, Boras je odgovorio da nije riječ o kritičkom mišljenju nego iznošenju neistina.

Žaljenje je izrazio i dio profesora Sveučilišta, također su rekli da je to nepravedno. No, Boras im je odgovario protupitanjem.

“A recite gdje je granica nepravednosti? Sloboda govora, a odgajamo studente u etičkom pogledu… Ja ne zamjeram što se zaletio, ali su mnogi prenijeli i moramo to sanirati. Vrlo rado ćemo povući tužbu kad se kolega ispriča da je iznio netočnosti i neistinu koja je veliku štetu nanijela Sveučilištu, a molim medije da točno prenose informacije. Ne želimo nikakvu sankciju, želimo poslati poruku da nije dobro vlastito, najbolje sveučilište u Hrvatskoj, blatiti na način na koji se to u zadnje vrijeme radi iz ne znam kojih razloga.”

Naime, Kovač je 2. studenoga izjavio Hini, komentirajući provalu u prostorije Studentskog zbora i studentskih udruga na Hrvatskim studijima, kako ne može sa sigurnošću reći o čemu se radi, ali postoji mogućnost da se iza toga skriva pritisak Uprave studija na studentske udruge.