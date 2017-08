RASTE OPASNOST OD TERORIZMA U REGIJI: ‘Premalo se pazi na Balkan, ove dvije zemlje su posebno ugrožene’

Bivši načelnik Glavnog stožera češke vojske upozorio je da Europska unija ne posvećuje pažnju Zapadnom Balkanu i tako dozvoljava da se u toj regiji teroristi odmore.

“Mi se bavimo potpuno drugim dijelom Europe, znači Zapadnom i Srednjom Evropom, a na Balkan smo otkako su utihnuli ratovi 1990-tih godina prestali obraćati pažnju, posebno na sigurnost”, rekao je Jirži Šedivi češkim medijima, prenosi b92.

Balkan stvara sigurnu sredinu za teroriste

“Problem Balkana je to što stvara sigurnu sredinu u kojoj se mogu etablirati terorističke ćelije, mogu se tamo pripremati, mogu imati svoje logističke centre i pozadinu koji im omogućavaju da se pripremaju i istovremeno odmaraju od kompliciranih operacija u Zapadnoj Europi”, kazao je Šedivi.

Češki general podsjetio je da njemačke i austrijske obaveštajne službe upozoravaju tijekom posljednje godine da se Balkan izrazito radikalizira, a da problem stvara i to što su balkanski muslimani cilj raznih islamskih režima s Bliskog istoka.



“U vrijeme kada je češki kontingent bio u Bosni i Hercegovini svojim smo očima vidjeli kako se dijeli humanitarna pomoć. U selima u Bosni i Hercegovini uništenim bombardiranjem nisu se prvo renovirale kuće, popravljala infrastruktura, već su prvo obnovili džamije”, kazao je general koji je i sam veteran iz bosanske misije češke armije.

General Šedivi ocijenio je da današnje vlasti u Bosni i Hercegovini i na Kosovu nisu dovoljno efikasne da bi izašle na kraj s fenomenom islamističke radikalizacije koji se vuče još od ratova u bivšoj Jugoslaviji 1990-tih.

“Jesu li vlasti u tim zemljama kadre s time izaići s tim na kraj? Ne mislim da to direktno podržavaju, ali shvatimo jednostavno da je tamo efikasnost organizacija vlade relativno mala. Tipičan primer je Bosna i Hercegovina, gde su na teritoriju države tri strane – srpska, bošnjačka i hrvatska, koje do današnjeg dana nisu našle zajednički jezik. Kosovo se neprestano muči sa ekonomskim problemima, ima ogromnu nezaposlenost. To sve je plodno tlo da radikalizam neprestano jača i da se širi”, rekao je Šedivi.

Islamski teroristi će se okrenuti drugim zemljama

General je upozorio da je upravo za Češku bitno da posveti pažnju Balkanu, zato što će se islamski teroristi, kada Zapad drastično pooštri mjere sigurnosti, okrenuti drugim zemljama, Srednjoj Europi, gdje napada nije bilo i gdje mjere sigurnosti nisu toliko pooštrene, a Balkan je svega nekoliko sati autom od čeških granica.

“Jednostavno, moramo znati šta se događa u te dvije zemlje. U Bosni i Hercegovini, na Kosovu i eventualno u Makedoniji. Tome moramo posvetiti jednaku pažnju kao problemu terorizma u Zapadnoj Europi”, kazao je bivši načelnik Generalštaba češke vojske.