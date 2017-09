MILORAD PUPOVAC PORUČIO VLADI: ‘Nije dovoljno da se ustaški pozdrav ‘Za dom spremni’ izuzme samo u Jasenovcu’

“Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović se svojom izjavom da poklič “Za dom spremni” predstavlja “stari hrvatski pozdrav” svrstala na stranu onih koji izmišljaju nepostojeću povijest koja nije postojala do početka Nezavisne Države Hrvatske i ustaškog pokreta Ante Pavelića.”

Ocijenio je to predsjednik Srpskog narodnog vijeća (SNV) Milorad Pupovac i poručio da taj pozdrav “ne bi trebao imati pravo građanstva bilo gdje u Hrvatskoj”.

“Keleminec i A-HSP nisu marginalci”

“Predsjednica se tom izjavom svrstala na stranu revizora povijesti i desnih političkih snaga u Hrvatskoj”, rekao je Pupovac u intervjuu za Radio televiziju Srbije (RTS).



Predsjednik Srpskog narodnog vijeća (SNV) je za RTS ocijenio je da se desničare poput Dražena Keleminca i Autohtone – Hrvatske stranka prava ne može nazivati marginalcima, aludirajući na izjavu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića koji je njihovo djelovanje ocijenio kao marginalno i nevažno.

“Kad njega nastoje ucjenjivati, oni su tad politički marginalci, ali kada ometaju proslave kao što je ona Dana ustanka u Srbu ili kada dođu pred prostorije Srpskog nacionalnog vijeća i prijete protjerivanjem, rušenjem spomenika – oni onda nisu marginalci nego ljudi koji šalju opasne i protuzakonite poruke”, ocijenio je Pupovac.

Predsjednik hrvatske vlade Plenković ocijenio je u subotu marginalnim i nevažnim prosvjed Autohtone – Hrvatske stranka prava ispred sjedišta Srpskog narodnog vijeća (SNV) u Zagrebu kada je manja skupina prosvjednika predvođena Draženom Kelemincem uz ostalo zaprijetila hrvatskom premijeru da ne smije dirati spornu spomen ploču s ustaškim pozdravom istaknutu u Jasenovcu.

“Nije dovoljno da se samo Jasenovac izuzme”

Komentirajući najavljena rješenja za skidanje sporne ploče s pozdravom “za dom spremni” koju su postavili veterani Domovinskog rata u Jasenovcu, Pupovac je ocijenio kako “nije dovoljno da se samo Jasenovac izuzme” jer je “ustaški pokret djelovao na prostoru cijele Hrvatske”.

“Taj ustaški pozdrav ne bi trebao imati pravo građanstva nigdje u Hrvatskoj”, istaknuo je Pupovac, ocijenivši da će hrvatska vlada naći rješenje, ukazujući i na slučaj uklanjanja ploče Juri Francetiću.

Pupovac nije izravno odgovorio na pitanje o mogućnom uskraćivanju povjerenja Plenkovićevoj vladi rekavši da se razmišlja o tome “kako da sa svojim koalicijskim parnerima iznađemo rješenje”. “Razmišljali smo o tome kako da se zaustavi trend jačanja desničarskih, ekstremnih proustaških politika koje su u Hrvatskoj u posljednje vrijeme ponovno postale glasne”, rekao je Pupovac za RTS.

Tuđman je kasnije uvidio opasnost

Komentirajući pisanje Nacionala da je svojevremeno predsjednik Franjo Tuđman za postojanje pokliča “Za dom spremni” okrivio navodno srpske tajne službe, Pupovac je rekao kako se “svi dobro sjećaju da je Tuđman na prvom Općem saboru saboru HDZ-a izrekao zloguku rečenicu da je NDH bila kvislinška tvorevina ali i da je bila izraz volje hrvatskog naroda za samostalnu državu”.

“To što je Tuđman kasnije uvidio da je to opasno i za njega i za projekt hrvatske države to je točno, ali nažalost s time se u Hrvatskoj nikada do kraja nismo obračunali”, ocijenio je Pupovac.

PORUKA IZ JASENOVCA: ‘Da je Tuđman živ, ne bi bilo ploče s ustaškim pozdravom’