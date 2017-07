PUPOVAC: ‘Ne kažem da je nemoguće, ali teško mi je zamisliti da gay Srbin danas vodi hrvatsku Vladu’

Milorad Pupovac izabran je za predsjednika Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) naslijedivši na toj dužnosti Vojislava Stanimirovića kojeg se često prozivalo za sudjelovanje u agresiji na Hrvatsku.

U intervjuu za Slobodnu Dalmaciju Pupovac kaže kako je Stanimirović tijekom svih 20 godina koliko je bio na čelu SDSS-a trpio vrlo ozbiljne pritiske i ometanja u svojem radu, ali ih i stoički podnosio.

“Dr. Stanimirović je čovjek koji je iznimno zaslužan za integraciju istočne Slavonije, iznimno značajan za funkcioniranje HDZ-ove Vlade u doba Ive Sanadera i pristupanja EU. Nema nikakve sumnje da su neki htjeli na njemu zarađivati političke poene ili na njemu voditi svoju političku kampanju, ali zahvaljujući njegovoj ustrajnosti i podršci koju je imao u stranci nisu u tome uspjeli”, istaknuo je Pupovac.

NAKON 20 GODINA: Milorad Pupovac u Vukovaru izabran za predsjednika SDSS-a



“Odnosi Hrvatske i Srbije ulaze u mnogo mirnije razdoblje”

U svjetlu odluke Arbitražnog suda o graničnim sporovima Hrvatske i Slovenije, Pupovac se osvrnuo na slične neriješene granične sporove, ali i druga otvorena pitanja između Hrvatske i Srbije.

“Hrvatska i Srbija još nisu zapravo počele razgovore o otvorenim pitanjima koja postoje između njih i to se očekuje nakon susreta predsjednice Grabar-Kitarović i predsjednika Vučića. Očekuje se da će onda i dvije vlade otvoriti dijalog o tim otvorenim pitanjima koja uključuju i granice. Hoće li se sporazum postići u direktnim razgovorima vlada ili će se i tu ići na arbitražu, u ovome je trenutku prerano reći”, kazao je.

Prema njegovom mišljenju, odnosi Hrvatske i Srbije počeli su zahlađivati 2011. godine “zbog izbornih ciklusa u obje zemlje”, ali smatra da se sada ulazi u mnogo mirnije razdoblje u kojem se otvara prostor za dijalog.

DEMOKRATSKI SAVEZ SRBA OPTUŽIO PUPOVCA: ‘Licemjeran je, ne radi ono što govori i dio je vlasti koja koketira s fašizmom’

Vučić izuzetno moćan, Brnabić izrazito radišna

Pupovac predsjednika Srbije Aleksandra Vučića smatra ključnom političkom figurom u Srbiji u duljem razdoblju, a o novoj premijerki Srbije Ani Brnabić kazao je da je “izuzetno organizirana i izrazito radišna osoba afirmirana u određenim međunarodnim krugovima”.

“To joj otvara poprilično širok prostor za donošenje odluka i za vođenje vlade te će ona, uz snažnu ulogu predsjednika Vučića, to moći samostalno obavljati”, smatra predsjednik SDSS-a.

A na pitanje može li osoba homoseksualne orijentacije, a ujedno i Srbin, biti predsjednik hrvatske Vlade, kazao je kako u postojećim okolnostima u Hrvatskoj to nije realna mogućnost.

“Ali to ne znači da se u nekoj perspektivi ili budućnosti, s politikom koju se pokušava izgraditi od dolaska Andreja Plenkovića na čelo Vlade, stvari ne bi mogle promijeniti. U krajnjoj liniji, imamo izabranog potpredsjednika Sabora iz reda nacionalnih manjina, zastupnika talijanske manjine, dr. Furija Radina. Prema tome, i mi radimo neke korake koji nisu tako veliki i možda nisu toliko zabilježeni ili vidljivi kao što je to u slučaju predsjednice vlade Srbije Brnabić, ali se u nešto manjoj mjeri ipak poduzimaju. Ali, takav korak koji bi obuhvatio obje komponente njezina identiteta, kao što je to učinjeno u slučaju Srbije, ne čini mi se realnim na nacionalnom nivou u Hrvatskoj danas. Ali ne kažem da je nemoguć”, kazao je.

INTERVJU SRPSKE PREMIJERKE IZAZVAO LAVINU REAKCIJA: Dačić i Vulin odmah primili ruskog ambasadora, oglasila se i službena Moskva

“SDSS će učiniti sve da Vlada očuva stabilnost”

Što se opstanka Plenkovićeve vlade, Pupovac kaže da većina u Hrvatskom saboru koja ju održava, a dio koje je i SDSS, “nije komotna, ali jest dovoljna”.

“Mislim da su sve njezine članice prilično svjesne da se ništa od ovih pitanja koje sam spomenuo, ali i neki infrastrukturni projekti poput Pelješkog mosta, pokušaja revitalizacije naše poljoprivrede ili kurikularne reforme, ne mogu riješiti bez političke stabilnosti. Nju nismo imali tri godine, ako ne i više, tako da bismo i dalje ozbiljno riskirali da zemlju uvedemo u još dublju krizu i da one pozitivne trendove, poput rasta izvoza, proizvodnje i BDP-a ili smanjivanja broja nezaposlenih, dovedemo u pitanje. Zbog toga vjerujem da će sve stranke koje čine tu većinu, uključujući i SDSS, učiniti sve da se stabilnost očuva do kraja mandata (…)”, kazao je.

PUPOVAC I RADIN PODRŽALI KOALICIJU HDZ-a i HNS-a: ‘Ova bi odluka mogla imati veliki učinak ‘

“Proglašavati Tita zločincem je neozbiljno”

Na pitanje je li, s obzirom na najavljeno preimenovanje Trga maršala Tita u Zagrebu, promijenio svoj rezolutan stav o Titu, Pupovac je odgovorio rezolutnim “ne”. Josip Broz Tito po njemu je “bio jedan od vodećih zapovjednika narodnooslobodilačkog, antifašističkog, partizanskog pokreta i kao takav je bio priznat od saveznika i članica pobjedničke koalicije, ali isto je tako bio priznat od SR Njemačke i njezinih prvih vođa nakon rata, kao i drugih nečlanica koalicije” te učinio da “Jugoslavija i njezine republike kao što je Hrvatska imaju više samostalnosti i okrenu se prema Zapadu”. U tom smislu, proglašavanje Tita najvećim zločincem drži potpuno neargumentiranim i neozbiljnim.

“Ono što je iznimno važno jest da je za Srbe u Hrvatskoj, kao i za SDSS, antifašistički pokret dio njihova identiteta, što je, uostalom, i za veliki broj Dalmatinaca, Istrana i drugih građana RH i bivše Jugoslavije. Mi teško možemo prihvatiti one koji zagovaraju revizionističke ili negativističke politike u odnosima prema tome. Možemo prihvatiti otvoreni razgovor o tamnim pjegama, mračnim periodima. To je naša odgovornost i počeli smo s tim još krajem 80-ih godina. To možemo prihvatiti i danas. Na neko novo jednoumlje nismo spremni”, kazao je Pupovac.

MILORAD PUPOVAC: ‘Ploča HOS-a bit će maknuta, a nema razloga da se mijenja naziv Trgu maršala Tita’