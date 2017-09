PROJEKT PELJEŠKI MOST: Otkriveno kad će biti gotov, kako će izgledati i hoće li biti cestarine

Hrvatska je ušla u posljednju fazu odabira najboljeg ponuđača za gradnju Pelješkog mosta. U završnicu su ušle tri ponude.

Najskuplju ponudu predao je austrijski Strabag u iznosu od 2.6 milijardi kuna, slijedi ga talijansko-turski konzorcij Astaldi-Ictas s 2.5 milijardi kuna, dok je financijski najpovoljniju ponudu predala kineska državna frima China Road and Bridge – dvije milijarde kuna.

Hrvatske ceste su vrijednost radova procijenile mnogo niže, na 1.7 milijardi kuna, odnosno 230 milijuna eura, što je za 300 milijuna kuna manje od najjeftinije ponude.

Ukupna vrijednost radova je otprilike 420 milijuna eura. Država će sufinancirati 85 posto od tog iznosa, odnosno otprilike 357 milijuna eura.



Za mjesec dana odredit će se izvođač radova

Ministar prometa Oleg Butković u RTL Direktu je kazao kako ćemo za oko mjesec dana znati tko će izvoditi radove na gradnji Pelješkog mosta.

‘U ovom trenutku Hrvatske ceste pregledavaju cijelu dokumentaciju, kroz mjesec dana ćemo donijeti odluku o odabiru. Ako ne bude žalbi, potpisuje se ugovor o gradnji Pelješkog mosta’, kazao je Butković.

Ministar je objasnio zbog čega su ponude potencijalnih izvođača veće od onoga što su procijenile Hrvatske ceste.

‘To je čelični most, to je 70 tisuća tona čelika. U fazi je procjene čitavog projekta cijena čelika bila X eura, danas je nešto više i to je najviše odredilo ponude’, objasnio je Butković.

Ministar je otkrio i kako će izgledati Pelješki most.

Imat će dvije trake

‘Most će biti dvotračni sa zaustavnim trakom, a cestarine neće biti’, rekao je Butković.

On očekuje da će do kraja studenog biti potpisan ugovor te da će uskoro početi izvođenje radova. Kad započnemo radove, rok je tri i pol godine za završetak mosta, a ukupnog projekta, povezivanja s južnom Dalmacijom, do 2022. godine. Preko mosta bismo mogli prelaziti od 2021.’, izjavio je Butković.