PROGOVORIO I TREĆI MILANOVIĆEV SAVJETNIK: ‘Podnijet ću kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja’

I Siniša Petrović, treći Milanovićev savjetnik, tvrdi kako nije radio za naknadu, te da novac za nikakva putovanja nije dobio.

I treći posebni savjetnik nekadašnjeg premijera Zorana Milanovića, Siniša Petrović, odbacuje bilo kakvu povezanost s isplatom sumnjivih dnevnica za službena putovanja 2015., piše Tportal.

On je, pak, nakon Golsteina i Budaka, treći savjetnik kojem je navodno isplaćivan novac za putovanja, a u sklopu čega je, prema nalazu Državne revizije, nestalo čak 307 tisuća kuna.

Petrović, poput Goldsteina, tvrdi kako sporne godine nije bio ni na jednom službenom putovanju.

“Radio sam taj posao bez naknade”, kazao je Petrović koji navodi da ne može suditi tko stoji iza cijele afere. No, ističe kako će podnijeti kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja.

I Slavko Goldstein i Neven Budak su negirali da su dobili sporni novac. Štoviše, Goldstein je izjavio kako nije bio niti na jednom službenom putovanju, a Budak da je bio tek na jednom u četverogodišnjem mandatu.

Sporne putne naloge odobrio je Tomislav Saucha, no on tvrdi kako nije riječ o njegovim potpisima te da ih on nije odobrio. Štoviše, o svemu ima svoju teoriju i najavio je kako će je podijeliti s DORH-om.

AFERA U MILANOVIĆEVOJ VLADI: TKO JE UKRAO 300.000 KUNA? ‘Očito je što se dogodilo…’