PROGNOZA ZA POČETAK TJEDNA: Kiša se još ne predaje, no ubrzo opet stižu sunce i više temperature

Promjenljivo i pretežno oblačno, povremeno uz kišu, ponegdje i pljuskove s grmljavinom, progonoza je što ju je za Hrvatsku danas objavio Državni hidrometeorološki zavod.

Prema najavama, najviše sunčanog vremena moglo bi biti samo u Dalmaciji. Prema noći će jačati vjetar. Naime, tijekom dana na Jadranu će puhati slabo i umjereno jugo i istočnjak, dok bi navečer duž obale ponegdje mogla zapuhati bura.

Evo kolika će biti najviša temperatura

Najviša temperatura što ju prognostičari očekuju kretat će se od 15 do 20 stupnjeva u unutrašnjosti, a u Dalmaciji i do 23 stupnja.

Duž Jadrana bit će promjenljivo oblačno. Na sjevernom i srednjem Jadranu mjestimice se očekuje kiša, a ponegdje i pljusak uz grmljavinu.



Sunčanih razdoblja danas bi još moglo biti u Međimurju i Podravini. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti kretat će se između 17 i 19 stupnjeva, dok u Zagrebu neće prelaziti 17 stupnjeva.

U glavnom gradu očekuje se umjereno do pretežno oblačno uz povremenu kišu ili poneki pljusak. Vjetar će većinom biti slab.

Prognoza za početak idućeg tjedna

I u ponedjeljak cijelu Hrvatsku očekuje vrijeme slično današnjem – promjenljivo, na kopnu i pretežno oblačno s mjestimičnom kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito prijepodne.

Tek od utorka na Jadranu bi moglo biti biti sunčanije, a očekuje se i postepeni porast temperature. No, mogućnost pljuskova meteorolozi ne isključuju na južnom dijelu Jadrana.

Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni i istočni vjetar, na Jadranu većinom umjerena bura, a u Dalmaciji još u početku dana istočnjak i jugo. Jutarnja temperatura 8 do 13, a na Jadranu od 13 do 18. Najviša dnevna od 14 do 19 stupnjeva, na Jadranu do 22 stupnja.