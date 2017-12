PROGNOZA ZA DRUGU POLOVICU TJEDNA: Nakon kratkotrajnog ‘zatopljenja’, stiže nam nova promjena

U utorak se zatopljenje osjećalo u mnogim mjestima, a u srijedu i četvrtak će diljem Hrvatske. No, u drugoj polovici tjedna stiže nova promjena

Srijeda će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti većinom sunčana uz slab vjetar. Ujutro će ponegdje biti magle. Temperatura zraka od jutarnjih -3 do 0 °C porast će do vrijednosti između 6 i 10 °C.

U središnjoj Hrvatskoj danju podjednako toplo kao na istoku, a jutro malo hladnije – najniža temperatura bit će između -5 i -2 °C. I u ovom će dijelu Lijepe naše dan obilježiti sunce, ali i mjestimična magla koja samo rijetko može biti dugotrajnija. Vjetar slab.

Vjetrovitije će biti u gorju, uz povremeno umjeren jugozapadnjak, te na sjevernom Jadranu, gdje će osim mjestimičnog jugozapadnjaka puhati i zapadni vjetar, na otvorenome moru uglavnom sjeverozapadni. Prevladavat će sunčano, ponegdje čak i potpuno vedro, a more će biti malo valovito.



Na srednjem Jadranu more također malo valovito uz zapadni i sjeverozapadni vjetar. I pritom pretežno sunčano, samo mjestimice u unutrašnjosti Dalmacije uz mogućnost za jutarnju maglu. Najviša dnevna temperatura od 10 do 14 °C, kao i na jugu Hrvatske, gdje će dan obilovati suncem, ponegdje uz malu i umjerenu naoblaku. Vjetar će biti slab i umjeren zapadni i sjeverozapadni, na otvorenome moru i jak, pri čemu će more biti umjereno valovito, piše HRT u svojoj vremenskoj prognozi.

I u četvrtak na kopnu većinom sunčano, s maglom uglavnom prijepodne. Zapuhat će jugozapadni vjetar i bit će još malo toplije nego u srijedu. U petak daljnji porast temperature i jačanje jugozapadnjaka. No, pritom će se i naoblačiti, uz kišu, najprije u gorju, potom u središnjoj Hrvatskoj, a navečer i u noći na subotu i na istoku Hrvatske. Uz pad temperature zraka u subotu će kiša prijeći u susnježicu i snijeg, i to ne samo u višim predjelima.

Oblačnije će u četvrtak biti i na sjevernom Jadranu, uz već mjestimičnu kišu. Na nju treba osobito računati u petak i subotu, kada će je biti posvuda, mjestimice i obilnije. Jugozapadni i zapadni vjetar jačat će i u subotu na sjevernom dijelu Jadrana okrenuti na buru uz zahladnjenje. U nedjelju je pak velika vjerojatnost smirivanja vremena, i to samo kratkotrajnog.

HAK: Kolnici mjestimice mokri i skliski u Lici, središnjoj Hrvatskoj i Slavoniji

Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni te skliski od kiše u Lici, središnjoj Hrvatskoj i Slavoniji, a zbog niskih temperatura na cestama u unutrašnjosti moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima, izvijestio je u srijedu Hrvatski autoklub (HAK).

Na zagrebačkoj obilaznici A3 iz smjera Lučkog (Buzina) kod čvora Jankomir u smjeru Jankomirskog mosta vozi se usporeno, zbog prometne nezgode.

Autoceste A1 Zagreb-Split-Ploče, A6 Rijeka-Zagreb, državna cesta DC1, stara cesta kroz Gorski kotar DC3, Krčki i Paški mostovi otvoreni su za sve skupine vozila.

Na autocesti A4 Goričan-Zagreb zbog radova između čvorova Ivanja Reka i Kraljevečki Novaki u smjeru Goričana (Varaždina) vozi se jednim trakom. Danas, 6. prosinca, između 12 i 13 sati na dionici Varaždin-Varaždinske Toplice u smjeru Zagreba bit će prekinut promet dva puta u maksimalnom trajanju od 15 minuta.

Trajekti i katamarani plove prema plovidbenom redu.

Na graničnim prijelazima nema čekanja.