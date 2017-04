PROFESOR EKONOMIJE O AGROKORU: ‘Bankrot je pitanje vremena, takvom ‘bolesniku’ nema pomoći’

Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savić komentirao je najnoviju situaciju u Agrokoru, rekavši kako potpuno podržava srpsku vladu u namjeri da zaštiti interese Srbije i njezinih građana, odnosno zaposlenika koji rade u dijelovima koji u vlasničkom smislu pripadaju Agrokoru.

Savić je siguran da se najveća hrvatska kompanija ne može izvući iz situacije u kojoj se nalazi.

Dug je prevelik

‘Nešto od Agrokora će vjerojatno preživjeti, no dug je visok do te mjere i obveze su šest puta veće od imovine tvrke, što je katastrofa i u teoriji ekonomije, a kamoli u praksi. To nikada ne može doći na zelenu granu’, odlučan je profesor Savić za Sputnjik.

Profesor ekonomije tako je komentirao mišljenje kreditne agencije ‘Moody’s’ koja prognozira neizbježban bankrot Agrokora te tvrdi – nema dileme, do toga će doći.



Agrokor će prije ili kasnije bankrotirati, smatra Savić.

‘Kad-tad će završiti u stečaju’

Kada bi se prodalo sve što Agrokor posjeduje, to bi bilo dovoljno tek za jednu šestinu obaveza’, rekao je Savić te dodao da je samo pitanje vremena kad će Agrokor završiti u stečaju. Tek će se, smatra profesor, vidjeti što će preživjeti.

‘Osim toga što je hrvatska vlada upravo zbog činjenica da je uvelikoj mjeri upletena u tu priču kupovinom bezvrijednih dionica ‘Agrokora’ donijela i poseban zakon, takvom ‘bolesniku’ nema neke naročite pomoći’, zaključuje Savić.