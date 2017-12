U JAVNOST PROCURIO TAJNI PLAN TVRDIH DESNIČARA: ‘Javljaj ljudima u inbox, večeras od 20 sati krećemo u masovni napad’

Kako izgleda diverzija na Facebooku ponajbolje govori poruka koja se proteklih dana širila najraširenijom društvenom mrežom.

“Večeras od 20:00 ide tajni masovni napad na stranicu Antifa Zagreb, masovno prijavljivanje. Javite kome god možete, ali neka ostane u tajnosti sve do 20:00, a onda masovne prijave na tu stranicu. Osim same stranice, treba prijaviti i svaku objavu i sliku koju su stavili, tako će uspjeh biti siguran kao i sa stranicom Antifa Šibenik.”

Blokirane stranice nekih lijevih medija

“Ovo je molba za akciju koja je došla od Urbane Desnice iz Splita. Što Bog da i sreća junačka!”, još je stajalo u istoj poruci.



Urbana desnica krenula je, naime, u protunapad na Facebooku nakon što su proteklih dana bile blokirane stranice Željke Markić iz udruge U ime obitelji, saborskog zastupnika Hrasta Hrvoja Zekanovića, televizijskog voditelja i urednika Velimira Bujanca te njima srodnih desnih portala. Facebook ih je, naime, blokirao zbog objava u kojiams u komentirali presudu šestorici civilnih i vojnih čelnika Herceg-Bosne pred Međunarodnim kaznenim sudom za zločine u bivšoj Jugoslaviji, a naročito samoubojstvo Slobodana Praljka koji je nakon izrečene presude demonstrativno ispio otrov u sudnici.

Članovi organizacije Urbana desnica (UD) zaključili su da zahtjevi za blokiranjem stranica spomenutih stižu s ljevice, pa je izbio pravi ‘hibridni’ rat na najpopularnijoj društvenoj mreži. Točnije, kako piše portal Lupiga čija je Facebook stranica također blokirana, uslijedio je val lažnog prijavljivanja antifašističkih Facebook stranica.

Osim Facebook stranice Lupige, pod privemenom blokadom našle su se i stranice Antifašističkog vjesnika, organizacija Antifa Šibenik i Antifa Zagreb, a lažnim prijavama blokirana je i nova kolumna Viktora Ivančića na Facebook stranici tjednika Novosti.

U ime obitelji traži od Vlade da zaprijeti Facebooku

Stvar je u tome da, prema strogom pravilu Facebooka, neka ili nečija stranica na Facebooku biva automatski blokirana ako s većeg broja profila za kratko vrijeme stignu prijave da je na toj stranici objavljen neki neprimjereni sadržaj.

Portal Antifašistički vjesnik objavio je uz screenshot gore spomenute instrukcije za izvođenje “tajnog masovnog napada” na stranicu Antifa zagreb i uputu za obranu od tih napada na Facebooku: “Kliknete na ? u gornjem desnom kutu -> Report a problem -> Something Isn’t Working -> Where is the problem? odaberete Pages i obavijestite ih s linkom na ovu vijest i kratkim tekstom o lažnim prijavama.”

No, napominju kako taj postupak trajno ne rješava pitanje lažnog prijavljivanja.

A što se tiče prijavljivanja samog Facebooka, valja još jednom skrenuti pažnju na nečuven zahtjev udruge U ime obitelji upućene premijeru Andreju Plenkoviću, ministru pravosuđa Draženu Bošnjakoviću te ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću od kojih traže da “hitno zatraže od Facebooka da poštuje hrvatske zakone pod kojima posluje u Hrvatskoj i prekine cenzuru”.