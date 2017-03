UMRO DON IVAN GRUBIŠIĆ: Bivši saborski zastupnik i jedan od najpoznatijih hrvatskih svećenika preminuo je u Splitu…

Poznati splitski svećenik don Ivan Grubišić umro je jutros u 81. godini života u Splitu

Doc. dr. sc. don Ivan Grubišić, poznati svećenik, sveučilišni profesor i saborski zastupnik preminuo je u domu za umirovljene svećenike, javlja Radio Dalmacija.

Maturirao je 1956., u Biskupskoj klasičnoj gimnaziji u Splitu. Diplomirao je 1962., na Katoličkome bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, a 1982. i na Filozofskom fakultetu u Zadru, (sociologiju i filozofiju). Doktorirao je 1995. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, s temom Religiozno ponašanje katolika u Dalmaciji sredinom 80-ih i vrednovanje toga ponašanja.





Predavao je na Katehetskom institutu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, na Teološko-katehetskom institutu u Splitu i na Hrvatskim studijima.

U mirovini, predavao je i na Pomorskom i Filozofskom fakultetu u Splitu.

Crkva mu branila politiku

Na izborima 2011. izabran je za zastupnika u Hrvatskom saboru, kao neovisni kandidat na vlastitoj listi zvanoj “Savez za građansku i etičnu Hrvatsku”. Vodstvo Katoličke Crkvemu je branilo od početka kandidaturu za aktivno bavljenje politikom nije dozvoljeno no on se nije obazirao na te zabrane.

Zbog toga mu je Splitsko-makarska nadbiskupija, tj. nadbiskup Marin Barišić izrekao kaznu obustave – suspenzije vršenja ispovijedanja, propovijedanja i slavljenja mise te zabranu nošenja svećeničkog odijela zbog toga. Grubišić se žalio, no Vatikanska Kongregacija za kler odbila je njegovu žalbu. Bez obzira na suspenziju Grubišić je nastavio s političkim djelovanjem.

Na oproštajnom misi, okupilo se toliko vjernika da ju je morao služiti na otvorenom.

‘Crveni pop’, a brata i oca mu ubili partizani

Zalagao se za reviziju, pa čak i raskid Vatikanskih ugovora između Republike Hrvatske i Svete stolice. Zagovarao je crkveni porez, odnosno da vjernici plaćaju poseban porez, umjesto da crkva dobiva novac iz proračuna.

“Crkveni porez je uveden u Njemačkoj i točno se zna da svaki građanin koji želi iz svog poreza dio daje crkvi. Zna se koliko je crkva dobila i koliko i na što troši. Sve je transparentno, a kod nas ništa nije transparentno. I zašto bi jedan agnostik davao svoj novac crkvi”, pojasnio je Grubišić. Protivio se i nastavi vjeronauka u državnima školama.

Zbog svega toga dobivao je prijetnje, čak i smrću, koje su dolazile i od kolega svećenika. Također, časne sestre djeci su preporučivale da ne čitaju radove don Ivana, jer je “glavni mason u Splitu i pripadnik raznih tajnih društava”, a prodaja njegovih knjiga se sabotirala u crkvenim knjižarama i trgovinama.

Marginalni desni mediji prostački su ga napadali nazivajući ga “grotesknom figurom hrvatske političke scene koji stoji na braniku partije i udara po instituciji koja ga je 50 godina hranila”, a i oni umjereniji često su ga prozivali “crvenim” ili “partizanskim popom”.

“Smeta me kad me zovi crvenim popom, jer osobno moja obitelj a i ja bili smo žrtvama lijeve opcije. Ja sam bio dječak od kojih 6-7 godina kada su mi oca izveli iz kuće, on se više nikad nije vratio, sutradan su ga ubili. Brat mi je bio regrutiran u ustaše, on je završio u Kevinoj jami. Još nekoliko bližih rođaka mi je ubijeno, i sada mene optužuju da sam lijevi i crveni pop. To nema nikakve veze.”, kazao je Grubišić.