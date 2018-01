PREMIJER OD STRANAČKIH KOLEGA TRAŽIO POTPORU: ‘Pitanje granice sa Slovenijom želimo riješiti dijalogom i dogovorom’

Premijer je članovima splitskog HDZ-a rekao kako želi riješiti pogranične sporove sa susjedima “kao što je to htio i prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman”.

Predsjednik HDZ-a i premijer Andrej Plenković rekao je u subotu, na svečanom skupu u povodu 28. obljetnice osnutka splitskog HDZ-a, da Hrvatska ima “puno otvorenih pitanja sa svim susjedima” i zatražio od stranke potporu politici da se dijalogom i dogovorom riješi pitanje granice sa Slovenijom.

“Naše stavove tumačimo našim prijateljima i to ćemo nastaviti i siguran sam da ćemo samo na taj način postići rješenje koje će biti prihvatljivo i tako, uz političku volju i pristanak i jednog i drugog naroda i jednih i drugih institucija, biti međusobno i prihvaćeno, a za to je potrebna dogovor i dijalog. Na tom tragu naše politike tražit ćemo rješenje za granicu sa Slovenijom i očekujem od vas potporu takvom stavu – mir, racionalnost, staloženost, jer argumenti su vrlo jasni i oni su u biti na našoj strani,” istaknuo je Plenković obraćajući se nazočnima na obilježavanju 28. godišnjice osnutka splitskog HDZ-a.

Prisiljeni na arbitražu

Pri tomu je kazao kako Hrvatska i Slovenija nisu ranije imale nikakav međusobni veliki problem. Tu smo odgovorni da pitanje granice sa Slovenijom, koja je jedina zemlja s kojom nismo imali pravi i veliki problem, riješimo na obostrano zadovoljstvo,” poručio je Plenković. Naglasio je kako Hrvatska nije povrijedila arbitražno pravo, nego je to učinila Slovenija.



“Ušli smo u arbitražu u posebnom kontekstu 2009. godine, neću koristiti riječ koja bi aludirala na prisilu, ali ušli smo u jednom kontekstu koji nam je omogućio nastavak pregovora i članstvo u Europskoj uniji (EU). I u takvom kontekstu pristupili smo tom procesu u dobroj vjeri i sve što smo stručno, politički radili bilo je ozbiljno, profesionalno i bilo je na crti zaštite hrvatskih nacionalnih interesa. U tom procesu nismo mi pogriješili, nismo mi povrijedili arbitražna pravila, nismo mi prekršili međunarodno pravo – to je napravila druga strana, a Englezi bi rekli – stvari su prilično jasne,” kazao je Plenković.

Puno otvorenih pitanja sa susjedima

“Imamo puno otvorenih pitanja sa svim susjedima i bitno je za razumijevanje našeg stajališta da ih želimo riješiti kao što je to htio i prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman – svi mi želimo ljubiti svoje, čuvati svoje , poštovati svoje, i to je okvir naše politike sa sijedima,” rekao je. “Ni u jednom otvorenom pitanju s bilo kojom susjednom državom nijedan cilj Hrvatske nije išao dalje od neke sredine ma koje to pitanje bilo, i vidite koliku odgovornost, zrelost i ozbiljnost pokazujemo u konkretnom slučaju sa Slovenijom.”

Plenković je poželio da obilježavanje 28. godišnjice osnutka splitskog HDZ-a bude, kako se izrazio, još jedna prigoda za osvješćivanje snage i uloge HDZ-a. Ono treba biti podsejćanje na “naše vrijednosti” i unošenje “duha optimizma i pozitivnih poruka” u hrvatsko društvo u svakodnevnom životu pa i u politčkom angažmanu, rekao je. “Hrvatskoj je to potrebno, na dobrom smo putu. Problema i izazova je puno, ali ova Vlada i ja vas nećemo iznevjeriti,” poručio je Plenković.